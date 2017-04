IFA Projection de "Alger, La Mecque des révolutionnaires"

Le film-documentaire «Alger, La Mecque des révolutionnaires» sera projeté le 24 avril prochain à l'initiative de l'Institut français de la ville. Sorti en 2017 et réalisé par Mohand Ben Salama, «Alger, la Mecque des révolutionnaires» revient sur la période faste connue par l'Algérie et sa capitale, considérée comme un symbole pour les peuples colonisés ou les minorités réprimées et leur désir d'autodétermination ou/et de libertés.Du mouvement des Black Panthers (droits civiques des Afro-Américains) en passant par les guérillas en Amérique du Sud et le combat de Nelson Mandela contre l'Apartheid en Afrique, le documentaire revient sur cette Algérie fraîchement indépendante qui fut plus d'une décennie durant la terre d'asile de nombreuses révolutions, ce qui lui valut le titre de «La Mecque des révolutionnaires». La projection se tiendra le 24 avril à 20h au niveau de l'Institut français d'Alger, en présence du réalisateur et de Stanislas Demidjuk, témoin de l'époque. Pour assister à l'événement, il vous suffit d'écrire à l'adresse suivante: algerlamecquedesrevolutionnaires2017.alger@if-algerie.com