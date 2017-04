LA 5E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL ARCHI'TERRE À BATIMATEC L'EXPO ITINÉRANTE FAIT ESCALE DANS LA CAPITALE L'expo itinérante fait escale dans la capitale

L'ouverture aura lieu aujourd'hui à partir de 10h30 au niveau du hall et préau de la salle de conférences Ali Maâchi, Safex, Palais des expositions, Pins maritimes.

Dans le cadre de sa tournée internationale, l'exposition Architecture en terre d'aujourd'hui s'installe pour la première fois à Alger, avant de commencer une tournée nationale portée par le Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre - Capterre. L'exposition sera présentée du 23 au 27 avril 2017 au niveau du hall et du préau de la salle de conférences Ali Maâchi de la Safex d'Alger, à l'occasion de la 5e édition du Festival culturel international de promotion des architectures de terre «Archi'Terre», qui s'invite au Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics d'Alger «Batimatec».

En effet, dans l'objectif d'assurer une continuité dans la réalisation des missions de sensibilisation à la préservation du patrimoine culturel immobilier et de promotion de l'utilisation des matériaux locaux qui incombent au Festival culturel international de promotion des architectures de terre, le comité d'organisation d'Archi'Terre a décidé de préparer la 5ème édition de ce festival à l'occasion du mois du Patrimoine 2017. Afin d'assurer une efficacité optimale aux actions inscrites au programme de cette édition réduite, Archi'Terre se tiendra dans le cadre du Salon international du bâtiment, des matériaux de Construction et des travaux publics d'Alger «Batimatec», sponsor de cette édition du festival. Ces activités se tiendront par conséquent aux dates et lieu de Batimatec, à savoir du 23 au 27 avril 2017 à la Safex d'Alger, et consisteront en: 1. Présentation de l'exposition «Architecture en terre d'aujourd'hui»: Cette exposition dévoile les 40 finalistes du Terra Award 2016, 1er Prix international des architectures contemporaines en terre crue. Elle sera présentée du 23 au 27 avril 2017 au niveau du hall et du préau de la salle de conférences Ali Maâchi de la Safex d'Alger. L'inauguration aura lieu le dimanche 23 avril 2017 en présence de monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et de monsieur le ministre de la Culture. 2. Atelier d'initiation aux techniques de construction en terre (Bloc de terre comprimée BTC, arcs, voûtes et dômes en terre). Cet atelier est destiné aux étudiants de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger (Epau), à des enseignants de la formation professionnelle et aux professionnels du bâtiment (architectes, ingénieurs, industriels, entrepreneurs). Il sera dirigé par Lara Davis, architecte experte en maçonnerie structurelle et co-directrice de l'Auroville Earth Institute (Avei), Inde, assistée par des architectes du Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre - Capterre. Il se tiendra les 23, 24, 25 et 27 avril 2017 au niveau de l'espace extérieur attenant à la salle de conférences Ali Maâchi de la Safex d'Alger. 3. Journée d'information et de sensibilisation autour des architectures de terre: cette journée, organisée en collaboration avec la revue Vies de Villes, se tiendra le 26 avril 2017, à partir de 9h00, au niveau de la salle de conférences Ali Maâchi de la Safex d'Alger. La matinée sera consacrée à l'intervention d'experts internationaux sur la question de la construction contemporaine en terre crue, et l'après-midi à la présentation des projets finalistes et à la remise des prix aux lauréats du concours «Intervenir sur le patrimoine bâti en terre». Sélectionnés parmi 357 candidatures venues de 67 pays, les 40 finalistes sont à découvrir dans l'exposition itinérante Architecture en terre d'aujourd'hui, inaugurée le 11 mai 2016 à Grenoble, capitale d'une région au patrimoine riche en pisé et siège du laboratoire CRAterre. De l'Afrique centrale à l'Australie occidentale, l'exposition propose de découvrir l'exceptionnelle qualité esthétique et technique de ce type de construction à travers 40 projets récemment réalisés sur les cinq continents. Rythmée par des photos, des plans, des descriptions et des échantillons à toucher, elle transporte les visiteurs au coeur de ces architectures contemporaines durables, et les invite à s'interroger sur leur réalisation et leur pérennité. De bâtiment en bâtiment, des illustrations dévoilent les secrets des principales techniques de construction: adobe, bauge, blocs de terre comprimée (BTC), pisé, torchis et enduit. L'exposition Architecture en terre d'aujourd'hui donne à voir et à comprendre la beauté et l'intérêt constructif de la terre. A la fin du parcours, l'occasion est donnée aux visiteurs de prolonger leur voyage dans ces terres inconnues avec le livre associé Architecture en terre d'aujourd'hui de Dominique Gauzin-Müller, commissaire de l'exposition (coédition Museo éditions / CRAterre).