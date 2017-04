12E PANORAMA DES CINÉMAS DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT Focus sur l'Algérie

Par O. HIND -

La réalisatrice Rayhana sur le plateau de tournage de son film «a mon âge je me cache encore pour fumer»

Se tenant cette année du 25 avril au 14 mai, cette nouvelle édition aura la belle et talentueuse comédienne et réalisatrice Hiam Abbass comme marraine.

Voila un événement qui se bonifie avec le temps et qui n'a pas pris une ride. À l'affiche de cette 12ème édition, 50 films pour prendre le pouls du Maghreb et du Moyen-Orient, mêlant fictions et documentaires, grands succès populaires, avant-premières et découvertes d'inédits; une compétition de courts métrages et un focus particulier consacré à la vitalité de la création cinématographique algérienne, soit 20 jours ponctués de rencontres avec des invités et des personnalités du cinéma, des tables rondes, des rencontres littéraires... sans oublier des pauses musicales au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis et à l'Embarcadère d'Aubervilliers! Le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient a sélectionné cette année 10 longs métrages inédits, deux fictions et huit documentaires, auxquels s'ajoutent des oeuvres contemporaines et classiques en ressortie «film patrimoine», afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs de découvrir l'actualité des cinématographies du Maghreb et du Moyen-Orient et les multiples facettes de ces productions en pleine effervescence. À l'issue de chaque projection, des débats auront lieu avec les cinéastes, comédiens et producteurs invités. Et c'est Hiam Abbas qui a eu l'insigne honneur cette année d'avoir été nommée la marraine de cette 12ème édition du Pcmmo. Palestinienne née à Nazareth et vivant en France, cette actrice de carrière internationale qui s'adapte à toutes les nationalités et les langues parle surtout la langue du cinéma. Aussi, elle sera là pour présenter plusieurs longs métrages, mais pas que. Hiam Abbass présentera au Pcmmo quatre films de sa riche filmographie. Tout d'abord «À mon âge je me cache encore pour fumer» de Rayhana. Ce superbe et touchant long métrage (d'après la pièce de théâtre éponyme de la même auteure) fera l'ouverture du Pcmmo. Il sera montré en avant-première en présence de léquipe du film. L'histoire a pour cadre un hamam comme décor de toutes les contradictions et complexités socioculturelles et politiques de l'Algérie du temps des années noires. Hiam Abbas sera là également pour parler du dernier film de la réalisatrice Raja Amari, «Corps étranger». Rappelons qu'elle avait déjà joué avec cette même cinéaste tunisienne dans son long métrage «Satin rouge». Un film qui sans aucun doute avait bien marqué les esprits à sa sortie et continue à faire référence. Hiam Abbass sera présente également à l'occasion du court métrage «Clichés» de Nadine Naous dans le cadre de la table-ronde «Femmes & cinéma» mais pour évoquer aussi son film intitulé «Héritage». Il est important de souligner qu'un focus particulier sera consacré à la vitalité de la création cinématographique algérienne, et ce à travers la projection de plusieurs films, dans les sections avant-premières et inédits, film patrimoine, documentaires et fictions. Dans la catégorie fiction, on notera «Maintenant ils peuvent venir» de Salem Brahimi (en présence du réalisateur), les documentaires «Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans» de Fatima Sissani (inédit en présence de la réalisatrice); «Atlal» de Djamel Kerkar (Inédit en présence du réalisateur). «Le Fils étranger» de Abdallah Badis (inédit, en présence du réalisateur) et enfin «Abd El Kader» de Salem Brahimi (en présence du réalisateur).Dans la section films patrimoines & reprises seront projetés «Mascarades» de Lyes Salem, «Timgad» de Fabrice Benchaouche et «Omar Gatlato» de Merzak Allouache. L'Algérie sera présente encore une fois dans la catégorie courts métrages à travers ce qui a été estampillé: «Le jeune cinéma algérien». On relèvera «Mahi ou la fureur de vivre» de Houssem Bokhari; «Le jardin d'Essai» de Dania Reymond et «Kindil El Bahr» de Damien Ounouri. Une carte blanche sera donnée également au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand. Les films présentés dans le programme de courts métrage du Panorama concourent pour le Coup de coeur du public et le Prix du court métrage Pcmmo, décerné par un jury d'élèves du lycée Suger de Saint-Denis, marrainé cette année par Nassima Guessoum, réalisatrice notamment du documentaire «Femmes 10949». D'autres rendez-vous attendent les amoureux des arts et des lettres, notamment une table ronde «Femmes & cinéma», une autre qui fera l'état des lieux suite au débat «Femmes cinéastes», plus une autre ayant trait à «La place des femmes dans les métiers du cinéma».

Pour se changer les idées, plusieurs concerts figurent aussi au menu notamment avec, entre autres, le grand orchestre arabo-andalou El Mawsili dirigé par son créateur, Farid Bensarsa. Aussi se tiendra une rencontre littéraire avec Alice Cherki autour de la figure du psychiatre Frantz Fanon, laquelle sera accompagnée par la projection du documentaire Frantz Fanon, mémoire d'asile de Abdenour Zahzah et Bachir Ridouh ainsi qu'une autre table ronde relatif à l'engagement de Fanon. En somme que de bonnes choses à consommer sans modération!