À L'AFFICHE À EL MOUGGAR "LA LA LAND"à Alger

La sensation des derniers Oscars, «La la Land», arrive sur les écrans d'Alger à l'initiative de l'Office national pour la culture et l'information (Onci).C'est jusqu'au 30 avril que le film de Damien Chazelle sera projeté au niveau de la salle El Mouggar et ce, à raison de trois séances par jour (14h, 17h et 20h). En mai, d'autres films récents sortis entre 2015 et 2016 seront également au programme de la salle, dont les deux films allemands «A war» et «les folles aventures de Max & Léon».Notez que le prix du ticket pour tous les films est fixé à 500 DA. Le ticket est vendu sur place quelques minutes avant la projection.