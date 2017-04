JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ Djazaïr Big Band, hommage à Duke Ellington

Par O. HIND -

L'Aarc vous convie à un concert exceptionnel le 28 avril prochain à partir de 19h à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaieh.

Comme à chaque année depuis un moment maintenant, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) organise la Journée internationale du Jzz. Cette année un vibrant hommage sera rendu à Duke Ellington. Le concert aura lieu à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih et ce sous le générique «Djazaïr Big Band, hommage à Duke Ellington». Le spectacle se tiendra le vendredi 28 avril 2017 à 19h00. En effet, à l'occasion de la «Journée internationale du jazz», décrétée par l'Unesco en 2011, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, présentera le projet, «Jazaïr Big Band» avec la participation du Dumoulington Orchestra (de la ville de Tours en France), au tarif d'entrée fixé à 1000 DA.

Pour sa 6ème célébration de la journée internationale du Jazz, l'Aarc présente, pour la première fois en Algérie, un Big Band Jazz composé de 25 musiciens pour un concert unique, hommage au pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz Duke Ellington. Des invités-surprises seront présents, accompagnés par cet orchestre pour chanter certains standards de jazz. Il s'agit d'une première en Algérie. «Jazaïr Big Band est un projet de collaboration entre Dumoulington Orchestra (composé d'étudiants et de professionnels tourangeaux autour de transcriptions fidèles du répertoire Ellingtonien) et des musiciens issus de la jeune scène musicale algérienne», explique le communiqué de l'Aarc.

Prendront part au Big Band Jazz, sous la direction, transcriptions et arrangements de Rémi Dumoulin au Saxophone Arezki Bouzid, Mohamed Shihadeh et Hacene Zemrani, à la basse électrique une foultitude de musiciens, à savoir Nadjib Gamoura, à la trompette Mohamed Amine Naas, Farid Belouardi, Jean-Baptiste Réhault, Paul Cadier, Etienne Quezel, Romain Meunier, Florent Michaud, Tom Grigne, Adrien Colas, Martin Declercq et enfin Nicolas Fernandes. A la guitare on retrouvera Nazim Kridech/Pierre Guimbail, à la batterie Lorenzo Rotini, à la contrebasse Simon Buffaud, au piano Ludovic Yapaudjian et enfin aux trombones Quentin Longepe, Alexis Persigan, Benjamin Augé et Bakli Zatout. «Les cieux gris... ne sont que des nuages qui passent» disait Duke Ellington (1899-1974). Ce dernier pour rappel, pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz a influencé des millions de personnes à la fois à travers le monde. Il a donné à la musique américaine son propre son pour la première fois. Au cours de ses cinquante ans de carrière, il a joué plus de 20.000 spectacles en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie. C'est donc à une soirée exceptionnelle que vous convie l'Aarc le 28 avril prochain.

Les amoureux du jazz vont sans aucun doute se régaler. A ne manquer sous aucun prétexte!