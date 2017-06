FESTIVAL «LES NUITS DE FOURVIÈRE» Fellag et Cheik Sidi Bémol en représentation à Lyon

L'humoriste Mohamed Fellag et le chanteur rock algérien Cheik Sidi Bémol se produiront au Festival «Les nuits de Fourvière» qui se poursuit jusqu'au 5 août à Lyon (sud-est de la France), indiquent les organisateurs. Invité d'honneur du festival, Fellag présentera les 24 et 25 juin son dernier spectacle «Bled Runner», un man-show constitué de textes puisés dans ses spectacles écrits pour la scène. Sorti en 2015, Bled Runner mis en scène par Marianne Epin, célèbre les 20 ans de carrière de Fellag à travers des extraits de ses spectacles remis au goût du jour. L'humoriste donnera le 30 juin au Théâtre de l'Odéon de Lyon un autre spectacle, «Un coing en hiver». De son côté, le chanteur Hocine Boukella, alias Cheikh Sidi Bémol, présentera «Izlan Ibahriyen» (Chants des marins kabyles), un recueil de poèmes traditionnels inspirés de chants kabyles chantés par les pêcheurs et marins. Orchestrés par Tahar Boukella, ces chants compilés dans un album sorti en 2013, seront ponctués par des interludes présentés par Fellag qui prête pour la première fois sa voix à des textes mélodiques. Une cinquantaine de musiciens et humoristes à l'image de l'imitateur André Milveille et des musiciens comme le parolier et instrumentaliste italien Paolo Conte et le multi-instrumentaliste français Yann Tiersen sont également à l'affiche de ce festival ouvert le 1er juin.