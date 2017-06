UN PROJET HUMANITAIRE LANCÉ À BÉJAÏA Leila Borsali y prend part

Par Wahida BAHRI -

Après avoir chanté la célèbre chanson d'Idir (Sendu), Leila Borsali récidive en prenant part à l'enregistrement d'un clip et d'une chanson à dédier aux enfants démunis et aux réfugiés. Un tel projet est l'oeuvre des choristes et du chef du choeur de l'Association «Naghma» de Béjaïa. «Dans cette oeuvre, prendront part Nawel Illoul, Hania Bekhti et fort probablement d'autres chanteurs qui se joindront au groupe», dira Leila Borsali. «Les promoteurs du projet prennent tout leur temps pour faire un bon produit», a-t-elle expliqué annonçant que «je produirais un spectacle le 15 juin».