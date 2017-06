JOURNÉES DU MALOUF À SOUK AHRAS Adhésion du public

Le public a pleinement adhéré dans la nuit de jeudi à vendredi aux strophes des mélodies andalouses du spectacle d'ouverture de la première édition des journées du malouf pour les jeunes de Souk Ahras. Lors de la soirée inaugurale de cette manifestation coïncidant avec la célébration de la journée de l'artiste (8 juin), l'association locale de musique andalouse «Ezzahra» et l'association «Souleïmania» de Hadjout (Tipasa) ont fait voyager les jeunes et les familles, fortement présents dans la salle «Miloud Tahri», dans les profondeurs de l'art authentique, et ce jusqu'à une heure tardive de la nuit. Sous les applaudissements du public, les deux associations ont interprété plusieurs strophes de la musique andalouse algérienne très appréciées par les présents avides de ce genre de rendez-vous artistique.

Le directeur local de la culture, Tahar Arris, a indiqué, en marge de la séance inaugurale de cette manifestation, devant s'étaler sur trois jours, que cette édition a vu la participation de 70 jeunes musiciens, dont l'âge se situe entre 10 et 21 ans, représentant les associations «El Maghdiria»(Mascara), «Inchirah» (Constantine), «Souleïmania» (Tipasa) en plus des associations «Ezzahra» et «Baraîm El Andalous de Sedrata», issues de Souk-Ahras. Ce responsable a également affirmé que cette manifestation vise principalement à déterminer le niveau et le degré de formation dans le domaine de la musique andalouse algérienne ainsi que l'enrichissement de la scène culturelle locale.

De son côté, le chef d'orchestre de l'association «Soulaïmania» de Tipasa, Mohamed Titouamane, a précisé que cette manifestation a pour but de favoriser les échanges entre les trois écoles, «El Gharnatia» de Tlemcen, «Sanaâ» d'Alger, et celle du malouf de Constantine. Il a appelé, à ce propos, à encourager ce genre de manifestations pour préserver le patrimoine andalou en boostant les associations artistiques de malouf, mais aussi à la nécessité de créer des instituts de formation pour transmettre cette musique aux nouvelles générations.

Quant au président de l'association «Ezzahra» de Souk Ahras, Djamel Zellaki, il a fait remarquer que cette édition vise à découvrir de nouveaux talents, conviant les autorités de la wilaya à ouvrir des espaces pour permettre aux jeunes de pratiquer ce genre musical.

Cette manifestation, organisée par la direction de la culture en collaboration avec la maison de la culture «Tahar Ouettar» et l'association Ezzahra, se poursuivra jusqu'à dimanche prochain.