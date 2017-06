JOURNÉE DE L'ARTISTE Des figures culturelles et artistiques honorées à Djelfa

De nombreuses figures de la scène artistique et culturelle ont été honorées, dans la soirée de vendredi dernier à Djelfa, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année. Des familles d'artistes disparus connus dans la wilaya de Djelfa, dont Ahmed Ben Bouzid, plus connu sous le nom de Cheikh Atallah, le grand poète Lhadj Yahia et l'homme de lettres Hamid Nacer Khodja, ont été également invités à cette soirée. Le romancier Abdelouhab Aissaoui et le critique Guellouli Ben Saâd étaient aussi parmi les jeunes figures culturelles honorées à l'occasion. Outre les artistes de Djelfa, l'animation de cette cérémonie festive, marquée par la présence des autorités locales, a été assurée par la troupe andalouse Ichbilia (Seville) de la wilaya de Souk Ahras. La bonne humeur était également au rendez-vous à cette occasion célébrée au théâtre régional Ahmed Benbouzid de Djelfa, grâce aux artistes tunisiens Lfahem et Djemaà, de la série télévisuelle Nssibti Laâziza, présentée sur la chaîne Nessma, aux côtés de l'humoriste Hendou.