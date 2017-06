OUARGLA Un prix de création littéraire au profit des jeunes

Un prix de la meilleure création littéraire a été programmé à Ouargla, à l'initiative de la bibliothèque publique principale Mohamed Tidjani de Ouargla, a-t-on appris des responsables de cet établissement culturel. Visant l'encouragement des jeunes talents dans différents genres littéraires, cette initiative a été entamée par le lancement de la première édition du concours des meilleures créateurs littéraires afin de stimuler les jeunes à se mesurer dans ces genres et contribuer à promouvoir la scène culturelle locale, a indiqué la directrice de la bibliothèque, Chafia Siagh. La même responsable a indiqué que ce concours est ouvert à tous les jeunes de moins de 30 ans, manifestant une propension littéraire, dont le 7 septembre prochain a été fixé comme date butoir pour recevoir les oeuvres des candidats. Des prix d'encouragement et des diplômes seront remis aux lauréats lors d'une cérémonie qui sera organisée en présence d'hommes de lettres de la région, a-t-elle ajouté. Ouverte en fin 2016, la bibliothèque Mohamed Tidjani de Ouargla n'a, depuis, cessé d'animer la scène culturelle par l'accueil et l'organisation d'activités et de manifestations littéraires. Cette structure, riche de près de 16.000 ouvrages et de 5020 titres versés dans différentes domaines de la science et du savoir, renferme deux salles de lecture et offre en plus des supports littéraires et didactiques, a fait savoir la même source.