SCHALKE 04 Un nouvel entraîneur pour Bentaleb

Le club allemand de Schalke 04 a limogé avant-hier son entraîneur Markus Weinzierl et annoncé le recrutement d'un coach de 31 ans sans expérience mais présenté comme très brillant. Domenico Tedesco, le nouveau technicien de Schalke, a obtenu son diplôme d'entraîneur en 2016 avec la note maximum, et n'a découvert le football professionnel qu'en mars de cette année, avec le club de deuxième division de Erzgebirge Aue. Germano-italien, Tedesco a pris en main le club alors qu'il était relégable. Il l'a sauvé de façon spectaculaire avec une moyenne de 1,82 point par match, attirant sur lui l'attention de la presse allemande et d'autres clubs. Weinzierl, qui n'aura passé qu'une saison à Schalke, avait échoué à qualifier le club pour une coupe d'Europe, pour la première fois depuis sept ans.