IL A ÉTÉ INHUMÉ HIER EN SON VILLAGE NATAL Le dernier adieu à Moussa Karbache

Par Arezki SLIMANI -

Il y avait foule hier, au village de Tizamourine dans la commune d'Akfadou. Ce village endeuillé pour la deuxième fois en une semaine, enterrait un des siens, moussa Karbache, qui rejoint l'Au-delà et son cousin Mohand décédé une semaine avant. Des milliers de personnes artistes et anonymes étaient venues saluer pour la dernière fois, le père de la fameuse chanson «Tadjadjigth Uleffadi» «la fleur de l'Akfadou». Kaci Boussaid, Idir Akfadou, Tarik Akfadou, Khellaf et Yanis Oudjedi, le duo Ithren pour ne citer ont tenu à être là pour saluer le chanteur et l'interprète du folklore kabyle, Moussa Kerbache, décédé le 25 mai dernier à l'âge de 53 ans. Né au village de Tizamourine, dans la commune d'Akfadou, Moussa Kerbache s'est installé en France, pour ne revenir que de temps à autre. Il laisse dernière lui plus d'une centaine de chansons et a légué une discographie riche d'une centaine de chansons d'amour, de société et d'engagement. Moussa était connu pour son art de jeu à la mandole qu'il manie à merveille. Moussa est aussi connu comme un véritable artiste de scène, «une bête de scène» comme aimaient le nommer ses amis. «Chacun de ses galas est une fête au sens propre du terme. Le spectateur n'a pas le temps de s'ennuyer», souligne Salah un fan de Moussa. C'est comme ça qu'était connu Moussa autant par son public que par d'autres artistes à l'image de Takfarinas, Yasmina, Boudjemaâ Agraw, qu'il a souvent côtoyée. «Moussa Kerbache était un homme de coeur, la bonté était sa deuxième nature. C'était un artiste d'une grande sensibilité. Sa voix mélodieuse et son jeu de guitare d'une maîtrise et d'une élégance rares font de lui un interprète dont les mélomanes ne se lassent jamais. Il a chanté ses émois sentimentaux, il a pris fait et cause pour la question identitaire, il a forcé le destin en allant vers son rêve de toujours: vivre outre-Méditerranée», dit de lui nKhellaf Oudjedi, la poète et parolier du fameux groupe Akfadou, qu'il avait intégré un moment avant de décider de voler de ses propres ailes. «L'enterrement de sa mère auquel il ne put assister car enchaîné par la contrainte de l'illégalité de sa présence en France, l'aura marqué jusqu'à sa mort. Il a écrit de très belles chansons. L'emblématique «Tadjadjigh n Ukeffadu», sa chanson testament, nous rappellera pour l'éternité qu'il fut tout à la fois un garçon rêveur, un homme bon, une voix enchanteresse et un rebelle», ajoute Oudjedi, qui rappelle avoir partagé un bout de chemin avec lui dans ce monde exaltant de la chanson, ne pouvant plus cacher sa peine, il conclut «aujourd'hui je me sens vraiment amputé d'une partie de moi-même. Moussa, tu resteras vivant dans nos pensées car comme dit Jorge Luis Borges 'L'immortalité est dans la mémoire des autres et dans l'oeuvre que nous laissons.'' Moussa s'en va dans l'Au-delà ne laissant dernier lui que ses chansons qui nous le rappelleront à jamais. La dernière fois qu'il s'est produit en Algérie c'était à Béjaïa dans le cadre du Festival de la chanson amazighe, qu'organise annuellement le comité des fêtes de la ville de Béjaïa. Les Bédjaouis auront gardé de lui une très belle image, celle d'un artiste complet. De belles paroles sur fond d'agréables mélodies avec une interprétation que seul le défunt savait faire. Adieu Moussa.