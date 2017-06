BOUIRA Ait Menguellet enflamme la Maison de la culture

C'est dans une salle archicomble que l'artiste Ait Menguellet a donné le coup d'envoi à la soirée en interprétant la chanson Thiregwa englobant les meilleurs de ses anciens tubes.

Le troubadour de la chanson kabyle, Lounis Ait Menguellet a enflammé vendredi soir la grande salle de la Maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira lors d'un concert inoubliable ayant drainé un public nombreux, des familles notamment venues de plusieurs coins de la wilaya.

C'est un grand plaisir de vous retrouver chers fans ici à Touvirest (Bouira), je tiens à rendre hommage aux responsables pour m'avoir invité à cette soirée musicale ramadhanesque, a lancé Lounis à l'assistance juste après son apparition sur scène sous un tonnerre d'applaudissements et les youyous des femmes présentes. C'est dans une salle archicomble que l'artiste Ait Menguellet a donné le coup d'envoi à la soirée en interprétant la chanson Thiregwa englobant les meilleurs de ses anciens tubes, qui ont fait vibrer l'assistance. Il en a subjugué plus d'un lors de ce gala.

La vedette Lounis a, en effet, drainé, comme à l'accoutumée, la grande foule, et il a rassemblé des générations de ses admirateurs.

Du grand-père ou de la grand-mère aux petits-enfants, ce qui a créé de belles scènes de joie et d'ambiance.

Durant la soirée, le chanteur, qui vient de célébrer le cinquantenaire de sa carrière d'artiste et de chanteur, a magistralement remonté le fil des années. C'est vers 22h15 que cette même assistance, assoiffée d'une poésie forte et dense, d'un style musical sobre et beau, a accueilli comme il se doit son idole. Ainsi, l'homme au verbe incisif et aux textes frappés de bon sens a réussi à avoir cette force pour satisfaire son public par un bouquet d'anciennes chansons, notamment celle Daghriv Ourezgragh Levhar, Esligh Iwtaxi, Maselvagh Lakhvar siwdhith, ou bien encore Ourighas thavras neslam Ouridtherrara, des chansons d'amour très appréciées par le public.

D'ailleurs, où peut-on trouver ce beau cliché? celui de voir toutes les femmes et filles présentes reprendre en choeur les oeuvres du chanteur.

Visiblement en forme malgré quelques soucis de santé et d'âge aussi, l'homme à la moustache, un vrai ciseleur du verbe, a également émerveillé son public par d'autres morceaux pleins de sagesse et de philosophie, tels que l'immortel Argaz Mathkhoussith Thides oula disdikhdem limin, et Nellid Alnenagh Aqlis dyellik en hommage à la femme, ainsi que les fameuses chansons Kechini rouh nek Adeqimegh, Yarvah negh yakhsar ayma thenghayi et enfin ayavarwaq el hal idhaq, exécutées avec art et finesse grâce à sa sublime voix, son orchestration et le soutien indéfectible de son fils Djafer qui l'accompagnait avec sa merveilleuse flûte.

A la fin de chaque chanson, Ait Menguellet est remercié par un tonnerre d'applaudissements. Une ambiance festive et chaleureuse régnait dans la salle de la Maison de la culture ainsi que sur l'esplanade de l'extérieur, où a été installé un écran géant pour permettre au grand public d'admirer la poésie et la musique de Lounis. Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre, Lounis Aït Menguellet, avec sa timidité légendaire, a indiqué que c'est toujours un plaisir de se produire à Bouira.