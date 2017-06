LES NUITS DU CINÉMA RAMADHAN 2017 Action, émotion et surprise

Par O. HIND -

Les Schtroumpfs repasse le 16 juin et Fast and furious 8 le 24 juin, à la même heure, soit 22h au théâtre de Verdure...

Le Théâtre de verdure (contre -bas de l'hôtel El Aurassi continue à distiller du bonheur aux grands comme aux petits. La fréquence du public varie chaque soir en fonction du film proposé. Comme nous le signalera Riyad Ayadi, responsable numéro un de la boîte de distribution MD-Ciné: «Le concept n'a pas changé. La deuxième édition des Nuits du cinéma, Ramadhan 2017 revient avec un programme très varié. Sont projetés à 22h des films pour enfant et à minuit des films grand public. Il y a beaucoup de nouveautés. On citera Transformers qui est reporté au 28 juin. La Momie a été reporté au 14 juin alors qu'il devait sorti le 9 juin. On est obligé de suivre la sortie européenne. Il sortira donc le mercredi 14 juin en Algérie et partout en Europe. Le film est très attendu par les cinéphiles non par ce qu'il y a Tom Cruise qui y joue, mais parce qu'il y a notre Sofia Boutella, comédienne algérienne. On aura une petite surprise qui accompagnera la projection. Il y a aussi le film Alien qui sort le 24 juin et qui est attendu» et de rajouter: «Le programme comprend en tout 18 films dont certains sortis récemment et d'autres tout prochainement. Malgré qu'il soit sorti il y a 4 mois, le film Vaiana a été très demandé et a drainé beaucoup de monde en salle. Pour les enfants, je citera encore au programme Baby boss, Les Schtroumfs, le 3eme volet, Lego Batman, La belle et la Bête. Concernant les films grand public, on a ouvert cette édition avec le film Les pirates des Caraïbes et on a frôlé les mille personnes à la projection. Le film venait d'être projeté une semaine seulement après sa sortie française. Je citerai également au menu Le roi Arthur, Gardien de la galaxie 2, sortis il y a un mois. Aussi, deux grands animateurs accompagnent chaque soir ces films, Ryad Aberkane et Manel Gougam, mais également une tombola. Nous avons un téléphone et un power bank à gagner tous les week-ends.» Pour info, le théâtre de verdure dispose d'une petite cafétéria bien achalandée en boissons chaudes, gâteaux et pop corn. Et Riyad Ayadi de poursuivre: «On sait qu'on passe par une période d'examens mais on a décidé de faire rentrer gratuitement le 15 juin prochain, le dernier jour du bac, les lycéens pour décompresser.En effet, ce sera un jeudi, on les invite le dernier jour du bac, à se présenter avec leur convocation et leur carte d'identité et ils accéderont gratuitement aux Nuits du cinéma. C'est une fleur que Arts et Culture et MD Ciné leur offre.». Riyad Ayadi a tenu à souligner qu'il est important de faire partager ces Nuits du cinéma avec des enfants dont les Scouts musulmans notamment. «Ils nous ont rendu visite hier. Ils sont venus très nombreux et ils étaient très contents de voir hier le film Tous sur scène. Aujourd'hui, on reçoit les enfants trisomiques et l'Association SOS village d'enfants de Draria. Pour voir Les Schtroumpfs, on va en inviter plein d'autres. Les enfants viennent nombreux et cela fait plaisir. Les associations qui travaillent avec les enfants sont les bienvenus à la séance de 22h. Ça nous fait plaisir. On le fait de plein grâce. Elles sont les bienvenues.» Pour connaître le programme des Nuits du cinéma une seule adresse: abonnez-vous à cette page facebook: «Sorties Cinéma Algérie». Et venez nombreux! Ça vous changera des mauvais programmes télé...et des bons films il y en a eu vendredi dernier. La première partie de la soirée fut consacrée à la projection de l'excellent Les Schtroumpfs et le village perdu de kelly Asbury qui nous replongera dans les souvenirs de notre enfance. Un très beau film qui plaide pour la solidité dans l'amitié et la fidélité, tout en nous embarquant dans des aventures pleines de rebondissements. Un chemin regorgeant d'embûches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques que vont prendre la belle Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque le fameux sorcier Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter. Si le film est plein d'émotion, la fin est encore plus surprenante et ne laissera personne indifférent!Le film qui suivra est Fast and Furious 8 de F.Gary Gray. Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l'équipe a été disculpé, la bande de globe-trotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme (l'oscarisée Charlize Theron) entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu'ils n'avaient jamais rencontrées jusqu'alors. Des rivages de Cuba aux rues de New-York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l'homme qui a fait d'eux une famille. Pour info, cet opus n'est pas le dernier film de la saga, puisque deux suites ont déjà été annoncées. Elles devraient sortir en 2019 et 2021, toujours avec Vin Diesel en chef de meute. Que voyons-nous ici?des cascades en vois-tu-en voilà. Des voitures par centaines qui explosent dans le ciel, partent en éclats, font des vols planés ou des courses-poursuites en pleines rues de New York mais aussi sur la glace. On y découvre également un sous-marin qui sort de la glace et se met à pourchasser ces voitures de courses, on assiste à des bagarres bien musclées, mais aussi à cette charmante, mais néanmoins surréaliste scène où un bébé est trimbalé dans un hélicoptère prêt à exploser entre deux échanges de coups de poings avec l'ennemi, aussi à la folie d' une blonde vengeresse et cinglée, prête à faire péter un missile sur la face du monde, en commençant par l'envoyer sur un homme. Le film est saupoudré de graines de philosophie galvaudée telle cette expression «il n'y a rien de nécessaire, tout est une question de choix» et au final, la grosse supercherie, ce qui fera émoustiller toujours la fibre sensible des Américains, ce qui est mis en avance bien évidemment: la fibre héroïque et la famille! Fast and Farious 8 est un condensé de tout ça, voire plus! Un rythme soutenu par une panoplie d'acteurs qui jouent plein leur rôle avec le minimum de temps de distribution à l'écran pour qu'on comprenne qui et qui, sans compter ces gros plans sur chaque acteur pour nous habituer à son gros caractère de méchant et, ou de héros des temps modernes. Un peu comme dans Suicide Squad où les méchants sont convoqués par l'Etat pour sauver le monde contre quoi ils seront relâchés à la fin. Ils choisiront ou pas de retrouver à la fin une vie calme et tranquille, loin des fusillades et des braquages en grosses cylindrées. Un film distrayant et bien qu'haletant il est soutenu par une bonne dose d'humour dans les dialogues. Des dégaines d'acteurs comme dans une bande dessinée et un rythme bien chaloupé font de ce film policier une oeuvre à voir, nonobstant les promesses de ses premières minutes où tout part en trombe, en vous promettant des séquences bien physiques. Promesses tenues! Pour ceux qui l'ont manqué, le film repasse le 24 juin à partir de 22h.