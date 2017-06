RAMADHAN À EL MECHIRA (MILA) Elan de solidarité et animation multiple

Commune agropastorale de l'extrémité sud de la wilaya de Mila, d'à peine 15.000 habitants, El Mechira ouvre ses bras à l'approche du moment de la rupture du jeûne de Ramadhan aux voyageurs y passant en direction de Chelghoum Laïd ou Téleghma. Dans un élan de solidarité spontané, des dizaines de jeunes bénévoles se mobilisent invitant les automobilistes à un f'tour collectif ou en leur offrant de quoi rompre leur jeûne en cours de route.

A l'entrée de ce village entouré de vestiges archéologiques tel le site de Boutekhmatène, le visiteur est saisi par le fourmillement des bénévoles de l'association culturelle El Amel à l'approche du coucher de soleil en train de préparer les tables le long de la principale route traversant le village pour accueillir les voyageurs et les automobilistes. De grandes pancartes invitent à l'orée du village les conducteurs au f'tour collectif préparé à leur intention. Cette initiative est financée collectivement par beaucoup d'habitants du village d'El Mechira, assure le président de l'association El Amel, Mohamed Chérif Barour qui assure que les hôtes d'aujourd'hui sont environ 100 étudiants de l'école coranique de la zaouïa Hamlaouia de Oued Seggane parmi lesquels des ressortissants du Burkina Faso. Au moment de rompre le jeûne, certains préfèrent prendre quelques dattes et se diriger vers la mosquée pour accomplir la prière du Maghreb alors que d'autres n'hésitent pas à entamer le f'tour avec l'habituelle chorba et un morceau de Kesra (galette) bien chaude avant de passer au couscous. Entre 50 et 70 tables sont apprêtées pour les hôtes du village dont Mohamed B. un sexagénaire qui se dirigeait à bord de sa voiture vers Batna.

Pour lui, cette louable initiative mérite fortement d'être saluée. Aux automobilistes préférant poursuivre leur chemin, les bénévoles d'El Amel offrent bouteilles d'eau fraîche, du jus, des dattes et pâtisseries traditionnelles, assure le jeune Khaled (26 ans). Après la prière des tarawih, le siège de l'association El Amel s'anime de nouveau par les participants à l'initiative culturelle baptisée «Tente des poètes» qui accueille des ciseleurs du verbe et des artistes de Mila et des wilayas voisines dont Rachid Boumaâza, Adel Bousedjera, Abdelkarim Koumidi, Mohamed Lahmidi, le chanteur et luthiste Yazid Kourtel et El Goual Saïd Benkarbaâ qui a égayé l'assistance de dizaines d'aphorismes et de maximes renseignant sur la richesse du patrimoine oral. Un jeu de devinettes et un spectacle de l'humoriste Khirou ont figuré parmi le programme de la soirée qui s'est poursuivie jusqu'au «s'hour». Pour l'artiste Yazid Kourtel, l'initiative anime les soirées ramadhanesques et établit des ponts entre notamment, les jeunes et le patrimoine culturel séculaire de la société.

Dans le même temps, la Maison de la culture du village a accueilli un concert d'inchad animé par une troupe de Sétif et un mounchid local. Ce n'est qu'en le quittant vers le moment du «s'hour», que le village d'El Mechira commence à recouvrer son calme.