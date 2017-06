IL S'Y PRODUIRA JEUDI PROCHAIN Mohamed Alloua au stade de Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Compte tenu de sa grande popularité, le chanteur kabyle Mohamed Allaoua ne peut pas se produire dans la salle de spectacle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, dont la capacité ne dépasse pas 700 places.

C'est pourquoi, les organisateurs ont porté leur choix sur le stade Oukil-Ramdane de Tizi Ouzou, où se produisait Matoub Lounès chaque 20 avril et où a également chanté Takfarinas, il y a quatre ans, après sa traversée du désert. La vente de billets a commencé depuis hier dans plusieurs points de vente de Tizi Ouzou. Le billet d'accès au concert de Mohamed Allaoua est fixé à 500 DA. Cette cherté relative est due au fait que le gala en question n'est pas subventionné par l'Etat, comme c'est le cas pour ceux qui se tiennent à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri depuis le début du mois de Ramadhan. Mohamed Allaoua a pris donc le risque de se produire de façon indépendante. Mais quand on sait à quel point cet artiste a conquis le coeur de toutes les nouvelles générations, le risque de rater cette sortie artistique est de l'ordre du néant. Après ce spectacle qui va marquer de manière toute particulière le volet artistique du mois de Ramadhan dans la région, Mohamed Allaoua, la coqueluche des jeunes mélomanes kabyles, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Mohamed Allaoua donne en effet un deuxième rendez-vous à ses fans dans la même wilaya mais pas au chef-lieu. Il est programmé pour le 21 juin prochain dans le cadre de «Belles Nuits de Ramadhan», organisées chaque soir, dès 22 heures, au chef-lieu de la commune de Boudjima (à 22 kilomètres de la ville de Tizi Ouzou). Agé de 37 ans, Mohamed Allaoua est le chanteur kabyle le plus populaire de sa génération. En peu de temps, il a réussi à s'imposer comme le meilleur chanteur de son genre et style. En plus de sa très belle voix, sa méthode consiste à produire une chanson phare dans chacun de ses nouveaux produits. Contrairement à plusieurs chanteurs kabyles, Mohamed Allaoua ne travaille pas en solo. Il fait appel à des poètes qui lui écrivent des textes remarquables. Sur le plan musical aussi, Mohamed Allaoua fournit d'énormes efforts. Même quand il s'agit de reprises, Mohamed Alloua réussit à conférer à ces chansons son propre timbre. C'est le cas notamment de la chanson de Cheikh Nordine intitulée Allo triciti avec laquelle Mohamed Allaoua a particulièrement brillé. Mais aussi de la chanson Lhub-iw amezwaru, une chanson de Rabah Ouferhat, reprise par Mohamed Allaoua avec ses propres arrangements. Depuis quelques années, c'est le poète kabyle Hamid Moualhi qui lui écrit les textes de ses chansons. Contrairement à de nombreux chanteurs «de fête», Mohamed Allaoua ne chante pas que l'amour. Il touche à de nombreux autres thèmes. Il lui arrive même de chanter des textes ayant une dimension engagée et politique, à l'instar de sa célèbre chanson Wagini-wagini, écrite également par le poète Hamid Moualhi. Les célèbres chansons de Allaoua sont: Lhub-iw amezwaru, Ezin-iyi, Allo triciti, Wali lhalaw, Assed ar ghouri, etc. Jeudi prochain, le stade Oukil-Ramdane de Tizi Ouzou vibrera au rythme de ces titres et de tant autres aussi. Et les milliers de fans de Mohamed Allaoua, femmes et hommes, chanteront en choeur avec leur idole. Celui qui ratera ce rendez-vous artistique passera à côté des soirées ramadhanesques de la ville des Genêts.