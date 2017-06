A PROPOS DU LIVRE DE NOURA TIGZIRI Ait Menguellet par les textes

Par Arezki SLIMANI -

La profondeur des mots d'un poète avéré

Après la publicité faite par les éditions Koukou et quelques relais de bonne foi sur le livre écrit par Noura Tigziri (Ait Menguellet par les textes), j'ai accouru pour l'acheter car généralement je ne rate pas les écrits sur cet immense poète.

Dans ce qui suit, je relève quelques remarques, non exhaustives, liées à des commentaires faits par l'auteure du livre. Sa lecture m'a laissé sur ma faim car l'analyse des textes a été faite au premier degré, sur des strophes et des vers décontextualisés. Le sujet traité dans chaque poème doit servir de corps dans la réflexion menée. L'analyse lexicométrique, statistique, faite par l'auteure du livre, n'a pas tenu compte des contextes de chaque poème et il n'y a pas de conclusion sur ce sujet. Le nombre de fois utilisé par chaque mot pris dans la statistique doit signifier quelque chose dans la vie du poète, en liaison avec la société qu'il scrute depuis sa jeunesse. La vision du poète est indicative et n'est pas fortuite. La profondeur des mots utilisés par le poète n'a pas été exploitée par l'auteure du livre.

La statistique peut jouer des tours lorsque l'échantillonnage est mal fait et lorsque l'échantillon n'est pas représentatif. C'est vraiment le cas dans ce livre. Le logiciel n'y est pour rien car il ne prend en charge que ce qu'on injecte. Dans cette analyse statistique, qui n'a pas abouti à des résultats, l'auteure a choisi entre autres mots «tamazight» et «taqbaylit» pour en conclure que le poète a voulu unir tous les Amazighs, mais voyant cette tâche impossible, à cause des divisions, il préfère s'adresser aux Kabyles, dont il fait partie et qu'il connaît le mieux (dixit Tigziri P.69-70). C'est vraiment mal comprendre la poésie de Lounis que de conclure par «son repli sur sa région». C'est une accusation qui n'a rien à voir avec la réalité, car notre poète milite pour l'union de toutes les composantes de la société algérienne. En p.21, dans les définitions, l'auteure classe «Alla» parmi les néologismes alors qu'il est un mot usité par tout le monde depuis la nuit des temps. Dans son analyse, Noura Tigziri renvoie le poète à sa montagne alors que la vision du poète est au moins nationale et pourquoi pas universelle car il utilise des techniques et des subtilités dignes de la littérature et de la poésie faites par des auteurs considérés par leurs pairs comme «universels». L'auteure du livre se trompe parfois de poèmes dans ses commentaires.

En p.26 (à propos d'ameddah), l'auteur du livre cite une strophe où il y a un vers qui parle littéralement de labours: «Tadukli bb-wasmi kerzen...» Elle conclut sur l'attachement du poète à la terre nonobstant le contexte général du poème qui traite du comportement de l'individu, de son hypocrisie, de ses retournements pour conclure sur l'ivresse du pouvoir qui l'atteint et le militantisme propre, dénué d'arrière-pensée. Cependant, en lisant le commentaire de l'auteur du livre, on croirait que le poète traite de la...révolution agraire. Le sens profond, les allusions, les subtilités de la langue, les paraboles utilisées par le poète ont échappé à Noura Tigziri. En p.41, dans le poème «Inasen», plein d'allusions et de «rêves de fou», l'auteure explique tout le poème à travers un miroir déformant d'une strophe débutant par «Taqbaylit tekcem lakul...».

La période 1999/2001, durant laquelle le poème a été rédigé correspond à celle des effets d'annonce au point où tout le monde a failli... Croire alors que ce ne sont que des promesses faites pour seulement berner des...fous. P.44. Dans «ad ruheghe»: pour l'auteure, le poète s'adresse à une femme qu'il quitte. Ce commentaire est dissocié du sens général du poème et du contexte d'écriture qui a trait à la démission de l'individu, qui décide de s'exiler, suite à ses désillusions et aux anachronismes de la société où il vit. Il dit même que la différence entre lui et les morts réside dans la position: il est debout alors que les morts sont allongés (Acu lxilef garaneghe/Kunwi tezlem nekk beddeghe). Chaque poème, chaque strophe et chaque vers ne peuvent être expliqués qu'en prenant en considération le contexte général de leur écriture pour comprendre ce qui a inspiré le poète. Comme tout travail qui se dit scientifique, il est impératif de présenter une bibliographie détaillée des références utilisées pour mener cette recherche, ce qui n'est pas le cas dans ce livre. Cependant, je dois noter que chaque travail est le bienvenu car il a été pensé, mais il est perfectible. Pour terminer: «Maèèi win yesnen ad yemeslay taqbaylit ad as yini sneghe Taqbaylit»