3E ÉDITION DU GRAND PRIX EL HACHEMI-GUEROUABI» L'oeuvre immortelle de Guerouabi

Par Wahida BAHRI -

De la musique chaâbie, prévue à Annaba du 13 au 17 juin en cours, sera une opportunité aux postulants des 48 wilayas d'Algérie, de manifester leurs talents en la musique chaâbie, a annoncé hier, la présidente de l'association culturelle El Hachemi-Guerouabi, Chahira Guerouabi, dans une conférence de presse, organisée au théâtre régional de Annaba. Le Grand Prix El Hachemi-Guerouabi est un concours national de découverte et de promotion de jeunes talents de l'art chaâbi. Sur le choix de la wilaya de Annaba, et selon la présidente de l'association «ce n'est pas un choix fortuit, c'est plutôt la forte demande et l'insistance de l'organiser à l'Est, à Annaba notamment». En effet, El Hachemi Guerouabi, l'un des grands maîtres de la chanson chaâbie, a toujours été et l'est encore la star du chaâbi, voire même la référence de cet art artistique. D'ailleurs, la plupart des chanteurs de chaâbi dans la wilaya de Annaba s'identifient à travers l'école de Guerouabi. Ainsi au bonheur des fans de la star du chaâbi El Hachemi Guerouabi que la ville des Jujubes accueille cette grande manifestation culturelle. Un évènement qui rappelons-le a connu un franc succès lors des deux premières éditions, organisées, signalons-le, à Alger. L'importance et l'impact de la manifestation, qui notons- le, n'a pas manqué d'interpeller le département de Azzedine Mihoubi ministre de la Culture, qui dans sa politique encourage toutes les initiatives de promotion et préservation du patrimoine culturel national. Dans ce sens, cette 3e édition sera organisée sous le patronage du ministère de la Culture, et de la wilaya de Annaba, avec la collaboration de l'Agence nationale pour le rayonnement culturel ainsi que la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Annaba. Les présélections se dérouleront les quatre premiers jours de la compétition sous le regard d'un jury composé d'artistes connus dont: Smaïl Hani, Abderezzak Bendaoud et Mohamed Tazout,qui appréciera le rendu des candidats représentant les 48 wilayas d'Algérie. Les initiateurs de ce Grand Prix, à savoir l'association El Hachemi-Guerouabi, comme son mon l'indique d'ailleurs, visent à préserver et perpétuer l'oeuvre du regretté El Hachemi Guerouabi, à travers ce concours national. Par ailleurs, il sera organisé lors de la manifestation des soirées artistiques tout le long de la durée de l'édition, qui sera animée par Mourad Zirouni. Prendront part à ces soirées une pléiade d'artistes dont, Naïma Abebsa, Chaou Abdelkader, et Hamid Aïdaoui entre autres stars.