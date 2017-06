SOIRÉE EL MOUGGAR Hawzi avec Amina Zoheir et Rym Hakiki à Alger

Les artistes Amina Zoheir et Rym Hakiki ont réjoui lundi soir le public de la salle El Mouggar (Alger) par un cocktail de chansons du patrimoine hawzi, algérois et medh. Organisé par l'Office national de la culture et de la communication (Onci) dans le cadre de la semaine culturelle le «Fa au féminin» consacrée aux voix féminines algériennes, ce concert a permis au public algérois d'apprécier des interprétations qui ont fait la célébrité des deux artistes ainsi que des chansons puisées du patrimoine. Amina Zoheir a ouvert la soirée par l'interprétation de plusieurs titres de son répertoire artistique algérois et du patrimoine, comme le Qcid «Yal Mustapha Ghir Alia», «Billah Yahli Aâdrouni», «Kahwa wel latay» et Tfakart El Bahdja», clôturant par la célèbre chanson «Sidi Maâmar». En deuxième partie de la soirée, le rendez vous était avec la chanteuse tlemcénienne Rym Hakiki qui, par son interprétation, son élégance et sa voix mélodieuse a enchanté le public par des chansons du registre hawzi et de medh dont le Qcid «El Taleb», «Moulat Essalf Etwil» ainsi que «Bdit Bessm El Ghali» et «Bjah Etijani». La chanteuse Rym Hakiki s'est dite heureuse d'animer ce concert «devant un public connaisseur».

A noter que la semaine culturelle «Fa au féminin», organisée par l'Onci dans le cadre des soirées ramadhanesques, sera également animée par plusieurs artistes, à l'instar de Lila Borsali, Naïma el Djazairia, Nassima Chaâbane et Badi Lalla.