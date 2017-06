BOUIRA Des soirées ramadhaneques animées

Par Abdenour MERZOUK -

Chaou Abdelkader

A la différence des années passées où et pour faire plaisir au responsable, on traçait des programmes d'animation riches et variés qui, le Ramadhan engagé, restaient des écrits sur un papier. Cette année et c'est une heureuse surprise, les habitants de Bouira et ceux des cinq chefs-lieux des daïras-mères: Bouira- M'Chedallah- Aïn Bessem- Lakhdaria et Sour El Ghozlane ont connu plusieurs soirées artistiques. Pour le chef-lieu on a eu droit à des figures de la chanson nationale puisque Rabah Asma, Nadia Benyoucef et le chantre de la chanson kabyle Lounès Ait Menguellet ont animé des soirées à la salle de la Maison de la culture Ali-Zaâmoum. Dans les prochains jours se produiront aussi, les artistes tels que Chaou Abdelkader, Allaoua, Kamel Chenane... La variété des styles aura surtout permis aux familles de passer des moments de détente et c'est une première, car les organisateurs ont prévu en parallèle au passage de chaque artiste un autre gala en plein air, sur l'esplanade en face de la Maison des jeunes Med Issiakhem, ainsi que des animations destinées aux enfants. En plus d'un gala de reggae animé par le groupe de Touat Idir, les jeunes ont eu droit à une soirée raï avec Liès DJ, un gala chaâbi animé par l'enfant de la région Rabia... Encadrées par le personnel de l'Office des établissements de jeunesse, ces activités ont apporté un peu de baume au coeur d'une jeunesse avide de musique et de danse. Dans un souci de toucher toutes les couches de la société, la bibliothèque centrale de son côté a retenu un large programme culturel varié qui va du Café littéraire, aux conférences-débat sur le thème du Ramadhan. La directrice a autorisé les étudiants désireux de travailler la nuit à utiliser la structure et ses moyens. L'Odej a aussi prévu dans son programme une soirée dédiée aux arts martiaux avec une exhibition qui a attiré grand monde sur l'espace aménagé face à la Maison des jeunes. La police de son côté a saisi l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant, le 1er juin pour mener une large campagne de sensibilisation contre les accidents de la route. Concernant toujours les activités ramadhanesques, cette année et c'est une première, l'animation a touché tous les quartiers de la ville et ne s'est pas limitée au seul boulevard face au siège de la wilaya. Cette répartition a évité la concentration vers un seul point et les dérives qui en résultent. La quiétude est visible sur le visage des familles qui, chaque soir après la prière des tarawih, sortent. La Sûreté nationale pour sa part assure la sécurité jusqu'à une heure très tardive de la nuit et de ce fait sème la confiance parmi les couche-tard de la ville.