BABOR GHRAK PRÉSENTÉ AU TNA Un pays nommé naufrage...

Par O. HIND -

Un trio de comédiens à la hauteur

Mustapha Ayad et Omar Guendouz et bien entendu Slimane Benaïssa ont porté bien haut cette pièce de théâtre qui évoque l'imminent naufrage d'un bateau...

Le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi a exhumé dimanche dernier l'une des plus belles pièces du dramaturge Slimane Benaïssa qualifié par ses soins de «visite muséale», à savoir Babor Ghrak, devant un public conquis. En effet, elle est de retour après 34 ans d'existence! Cette pièce qui a été écrite dit- on «dans l'esprit post-octobre 1988, à une époque où soufflait encore un vent de liberté et où le rêve d'une Algérie meilleure était possible» n'a vraiment pas pris une ride, si ce n'est les comédiens eux-mêmes sans perdre pour autant de leur superbe gouaille et verve légendaire. Mustapha Ayad et Omar Guendouz et bien entendu Slimane Benaïssa ont porté bien haut cette pièce de théâtre qui évoque l'imminent naufrage d'un bateau et les solutions à prendre pour ne pas sombrer. Une allusion à peine masquée somme toute d'un pays qui part à la dérive? Avec plein de métaphores et de sous-entendus, les trois comédiens évolueront dans un décor maritime, celui d'un bateau ou d'un port (l'on ne sait pas trop) vont échanger sur le devenir, mais aussi sur leur présent morose non sans faire un bond vers le passé au final et évoquer notre glorieux passé colonial et la bravoure de tout un peuple ayant à son actif une longue et riche histoire qui a toujours su combattre l'ennemi pour atteindre sa liberté et son indépendance. Nos trois comédiens vont se mettre à délirer d'abord en écrivant une lettre qu'ils vont dissimuler dans une bouteille. Comptant la larguer dans la mer ils espèrent qu'elle atteindra l'ONU. Ils aspirent par ce geste se plaindre aux Etats-Unis de la situation de corruption et de marasme qui prévaut dans leur pays. Mais que faudra-t-il dire et qui devra-t-on accuser pour nommer les auteurs de cette crise? «L'ennemi c'est le colonisateur bien entendu»! réplique Slimane Benaïssa et «s'ils veulent enquêter sur nous, on leur interdira bien sûr au nom de l'ingérence dans nos affaires!» rétorquera son autre acolyte. Nos protagonistes vont poursuivre leur délire en mer. ils se voient dériver et échouer en Italie, en Israël, chez les juifs (lihoud) mais aussi en Russie.. S'engage un échange bien intéressant portant sur un vrai fait divers qui avait fait date à l'époque, à savoir que des rescapés d'un crash d'avion ont survécu en mangeant à chaque fois le cadavre de l'autre. Comment ne pas voir en cette parabole visionnaire ce qui se passera juste quelques années plus tard en Algérie quand les Algériens se sont mis à s'entre-tuer lors de la décennie noire? Les dialogues de cette pièce qui ne dépasse pas 1 heure 10 mn se veulent tantôt amusants, tantôt graves, parfois légers, mais non sans faire des piques à la situation politique du pays avec dérision et malice «si tu veux manger quelqu'un fais- le, mais ce n'est pas la peine de le bluffer!» s'exclame Slimane Benaïssa. En gros, pourquoi mener en bateau les gens? Et la transition est toute faite pour évoquer la notion de «vérité» à laquelle aspire le personnage de Slimane Benaïssa. Et son corollaire de personnage de le sommer d'arrêter de rêver. Tout va s'enchaîner par la suite et les dialogues évoqueront tour à tour la cherté de la vie, l'absurdité du vote avec cette scène cocasse de bourrage d'urne, la falsification de l'histoire, et par ricochet le monde politique. «Ce qui est important en politique n'est pas le contenu mais la forme!», dira l'un d'entre eux. Et quand arrive la dernière partie de la pièce après un jeu de questions/ réponses, trouver celui qui dit vrai ou pas, tout en évoquant la censure, on arrive au dernier tournant des plus percutants de la pièce. Mustapha Ayad et Omar Guendouz quittent la scène pour laisser Slimane Benaïssa, seul et altier. Et de prononcer sa célèbre tirade sur son grand-père en retraçant l'histoire de l'Algérie jusqu'à nos jours, à savoir la période où a été écrite cette pièce en 1983. Et de finir son réquisitoire avec cette fameuse phrase qui fait mouche et qu'il répètera par trois fois: «Mon grand-père est une conscience qui ne dort pas!». Standing ovation. La pièce doit sa quintessence aussi à cette quête d'une langue qui n'est pas faite de bois, mais de vécu et d'égo, d'émotion partagée par tous. Une esthétique du langage qui se distingue royalement lors du soliloque de Benaïssa qui finit par porter cette oeuvre au firmament. Le public debout applaudit à tout rompre. Les trois acteurs ont réellement insufflé une vague de fraîcheur à cette pièce qui, avec le temps selon les termes d'un spectateur, s'est «bonifiée» et pris vraiment sens aujourd'hui. Pour info, cette pièce est encore visible au TNA jusqu'au 21 juin. Une pièce qui est passée comme une lettre à la poste auprès d'un public attentif et fort amusé grâce au jeu parfait des comédiens. Pas étonnant puisque cette pièce a été jouée six cent fois! Il est à noter que Slimane Benaïssa est en train de monter en Belgique une pièce théâtrale intitulée Trois jours avant l'heure. Cette pièce est programmée en novembre à Montréal avant d'être présentée à Paris ou à Alger. Wait and see!