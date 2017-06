4ÈME ÉDITION DES NUITS ANDALOUSIENNES DE BÉJAÏA Yemma Gouraya au rythme de la chanson andalouse...

Par Boualem CHOUALI -

La ville des Lumières, de Yemma Gouraya, Béjaïa la citadelle de la musique andalouse, accueille la quatrième édition des Nuits andalousiennes.

Les Nuits andalousiennes sont de retour depuis la soirée ramadhanesque de mardi dernier. Devenue une tradition depuis son lancement en 2014, la 4e édition des Nuits andalousiennes de Béjaïa s'est bel et bien installée dans le mythique fort de Bordj Moussa. Un site historique et culturel aménagé en cette circonstance pour accueillir, comme chaque année depuis son lancement, les fameuses Nuits andalousiennes de l'ex-capitale des Hammadites. Dans le cadre de l'animation culturelle et artistique des soirées ramadhanesques, l'association Naghma, organisatrice de cet événement sous l'égide de l'APC de Béjaïa, a concocté un riche programme pour gratifier le public béjaoui de belles prestations andalouses. La quatrième édition des Nuits andalousiennes de Béjaïa ont démarré en force. En effet, en présence d'un public nombreux, très branché en matière de musique andalouse et composé essentiellement de la gent féminine, Le même principe est reconduit en matière de programmation arrêtée par le comité d'organisation de l'association culturelle et artistique Neghma. La première partie de la soirée est animée par une association pour laisser place, en deuxième partie, à une valeur sûre en la matière du chant andalou. La première soirée de cette nouvelle édition a été animée par l'orchestre communal de Béjaïa en ouverture, suivi par la production de Nawel Iloul, une chanteuse de hawzi qui a su accrocher le public béjaoui connaisseur en la matière. La deuxième soirée, soit celle d'hier mercredi devait faire passer l'association du cheikh Mohamed Raïs de Béjaïa pour laisser place à l'autre chanteuse Bakhti Hania. La troisième nuit andalouse verra le passage de l'association Menzah Anabil d'El Djazaïr. C'est la diva algérienne de la chanson andalouse qui aura la tâche de faire voyager le public de Béjaïa. Il s'agit de Lila Borsali qui revient; elle qui compte un large public à Béjaïa. Son passage est d'ailleurs très attendu dans le mythique fort ex-palais de Bordj Moussa. Les deux dernières soirées, soit le vendredi 16 et le samedi 17 juin respectivement, seront animées par les deux associations culturelles Nacéria et Naghma de Béjaïa dans leur première partie et suivies par l'association des Beaux-Arts d'Alger et Abbas Righi, le chanteur du genre malouf qui aura l'honneur de clôturer cette édition des 4es Nuits andalousiennes de Béjaïa. En outre sur le registre des hommages, un espace-temps est réservé pour honorer les chanteurs et les instrumentalistes qui ont marqué la scène andalouse de Béjaïa, de cette 4e édition dédiée à feu Mohamed Chérif Ladjouz dit Aâmi Chérif Hamza. Un musicien du genre andalou qui a marqué de son passage la scène artistique et culturelle de la ville de Yemma Gouraya. Un hommage qui intervient après les trois premiers réservés respectivement à Djamel Ould Ali, Mohamed Raïs et cheikh Sadek el Bejaoui. En outre, ces «Nuits andalousiennes de Béjaïa» qui s'inscrivent dans le registre des animations culturelles et artistique du mois sacré, l'association Neghma vise à travers elles la sauvegarde et la vulgarisation de notre riche patrimoine immatériel andalou.

Par ailleurs, les autorités locales doivent faire preuve de beaucoup de conviction et d'engagement pour faire durer dans le temps ces «Nuits andalousiennes de Béjaïa» étant donné que le clin d'oeil fait à chaque édition, aux instances culturelles nationales en vue de la concrétisation du projet d'institution du Festival de musique andalouse, à Béjaïa, n'a pas eu d'effet et reste lettre morte étant donné que nous vivons le temps des vaches maigres en matière de subventions culturelles.