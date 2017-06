LA REVUE «THAKAFAT» RELANCÉE Aucune personnalité!

Par O. HIND -

Editée par l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag). la revue «Thakafat» a été relancée cette semaine et annoncée en grande pompe lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel Hilton mercredi dernier. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part le ministre de la Communication Djamel Kaouane et l'ex-ministre de la Culture le docteur Amimour notamment, le ministre de la Culture Azeddine Mihoubi a insisté sur la nécessité de veiller à la pérennité de la revue, tout en appelant à la création de revues artistiques spécialisées et de dire sa satisfaction concernant les pages culturelles dans les médias. Le directeur général de l'Enag, Hamid Messaoudi a indiqué que le premier numéro de la revue intervient après une tentative de relance qui a échoué il y a deux ans. Pour l'instant, ce numéro sera vendu à raison de 200 DA, mais compte tenu des promesses de plusieurs sponsors nous a t-il confié «nous comptons plus tard mettre à disposition cette revue dans les kiosques, librairies et autres bibliothèques, pour étudiants et ce, à titre gracieux».Loin d'être professionnelle comme la voudrait le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, qui vraisemblablement ne l'a pas bien feuilletée, cette revue compte plusieurs erreurs dans sa maquette, sans parler du contenu fade et sans relief. Cette revue dont la maquette a été vue partout et qui se rapproche beaucoup plus d'un vulgaire prospectus pèche surtout par son manque d'originalité et de personnalité!Pour info, elle se décline dans les deux langues arabe et française. Au volet Histoire, la revue aborde le thème des archives tout en traitant de divers sujets dans le domaine de l'histoire, de la littérature et de l'art algérien en France et consacre un dossier à l'Emir Abdelkader. Dans le domaine artistique, «Thakafat» traite de la musique raï et des arts plastiques autour de l'image de la femme algérienne dans l'orientalisme artistique et aborde le cinquantième anniversaire de la Palme d'or décernée à Lakhdar Hamina au festival de Cannes (France). Dans la partie en langue française, la revue qui se veut mensuelle, présente des articles sur les grands courants du roman algérien et l'apport du théâtre à la ville de Mostaganem. Certains sujets bateaux nous font croire que ce document censé représenter l'actualité de la culture en Algérie n'est qu'un sombre et vulgaire remplissage...