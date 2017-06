BOUIRA Akli Yahiaten subjugue ses fans

un concert bien émouvant

La grande salle des spectacles de la Maison de la culture était déjà pleine avant le début du concert.

Akli Yahiaten, l'un des piliers de la chanson kabyle, a subjugué jeudi soir des centaines de ses fans à Bouira lors d'un concert émouvant animé à la Maison de la culture Ali Zaâmoum en présence d'un public nombreux, dont plusieurs familles venus des quatre coins de la wilaya. La grande salle des spectacles de la Maison de la culture était déjà pleine avant le début du concert. Après un bref passage du chanteur Ahcen Ath Zaâim qui a donné le coup d'envoi de la soirée, le maestro Akli fait son apparition sur la scène sous les applaudissements et les youyous des femmes venues en grand nombre admirer la beauté des chansons d'Akli surtout celle parlant de la nostalgie pour son pays et celle d'amour et de fraternité entre Algériens.

Le vieux chanteur de 84 ans aux cheveux grisonnants et à la chemise blanche a su comment subjuguer son grand public lors de cette soirée en interprétant les plus belles chansons de son parcours notamment celle Netsamen Senvi Nchahed, Ayithvir affeg Alli tharssedh di thizi Thsselmedh yakw fellassen, ou encore les fameux tubes Ayakham dachou Ikyoughen et Ezzrigh Ezzine di Michli, que le public a longuement repris en choeur avec le chanteur. Malgré le poids de l'âge, Akli garde toujours sa voix sublime par laquelle il a pu renvoyer l'assistance à des années en arrière sous l'effet fort de ses chansons nostalgiques et d'amour envers les siens et l'Algérie, sa patrie, ainsi qu'envers son village Natal Ath Mendes (Boghni). «Excusez-moi chers fans si j'oublie quelques mots de mes chansons, nous sommes vieux maintenant, nous vieillissons», a lancé le chanteur au public, qui réagissait avec un tonnerre d'applaudissements en signe d'encouragement à leur hôte tant attendu en ces veillées musicales ramadhanesques.

Les familles présentes à la soirée n'ont pas caché leur joie d'assister au concert de Akli Yahiaten. C'est mon chanteur préférée, je l'aime beaucoup, a confié Leïla, une jeune femme en compagnie de sa vieille mère, venues de la localité de Draâ Lakhmis à cette occasion.

Leila a versé des larmes ainsi que d'autres femmes présentes, lorsque le maestro s'est mis à chanter Ines Iwaghriv Arrawik Sroun, une chanson nostalgique retraçant une histoire d'un homme qui a émigré en France en laissant au pays sa femme et ses enfants, avant d'enchaîner par la França methqarrachin thechouredh Tsipiassine. Pour satisfaire toute la composante de son public bouiri notamment, ceux arabophones, Akli Yahiaten a saisi cette occasion pour leur offrir le tube Rayha Tekwini, Rayha Tmelkini, créant une véritable scène d'ambiance, de joie et de danse dans la salle, avant de clôturer sa soirée par la chanson de Athassekourth Leqsar affeg akmenzar sous une musique chaâbi émouvante et inoubliable.