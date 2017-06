AVANT-PREMIÈRE DE LA MOMIE AU THÉÂTRE DE VERDURE Une créature crevant... l'écran

Par O. HIND -

Après avoir été projeté durant deux jours consécutifs dans le cadre des Nuits du cinéma MD-Ciné et Arts et Culture vous convient à nouveau pour regarder ce film le 18 juin à partir de 22h...

Des versions de La Momie, nous en avons vues et celle qui nous aura le plus marqués est indubitablement celle de 2001 de Stephen Summers où l'action se déroule exclusivement dans les temples maudits de l'Égypte ancienne. Il y eut par la suite la version de Rob Cohen en 2008,qui nous transporte en Asie. Mais le premier épisode de la trilogie entamée en fait en 1999 par Stephen Summers est celle qui se rapproche le plus de la nouvelle franchise de Universal, La Momie. Dans cette Momie, Stephen Sommers nous entraîne au coeur d'une aventure pharaonique et raconte comment un explorateur va éveiller une malédiction pendant ses fouilles en Egypte.

Le fantastique se mêle à l'horreur dans ce film épique à grand spectacle, qui fera le bonheur des spectateurs aux âmes d'aventuriers. Dans la version moderne donc de Alex Kurtzman sortie simultanément mercredi 14 juin, en France et projetée en avant-première aussi au théâtre de verdure d'Alger, le même jour, celle-ci se veut tout aussi spectaculaire. Bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée vivante dans un tombeau au fin fond du désert, une princesse de l'ancienne Égypte, du nom de Ahmanet est de retour! Elle est bien décidée à finir ce qu'elle avait commencé. Elle doit pour ce faire, retrouver la pierre rouge et ce glaive avec lequel elle est censée poignarder le coeur de l'élu pour faire ramener dieu Set qui, de par son suprême pouvoir pourra régner sur le monde et faire ressusciter les morts. Mais des siècles de rancoeurs accumulées ne peuvent s'effacer aussi facilement. Des sables de la Mésopotamie (l'Irak) aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés, La Momie une fois déterrée va nous transporter dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de zombies (un peu trop) jusqu'au moment fatidique où le monde est sauvé encore une fois de justesse. Mais faut -il l'avouer, dans La Momie de 2017, c'est beaucoup plus notre danseuse et désormais actrice Sofia Boutella qui incarne avec grâce cette momie qui va voler indiscutablement la vedette à Tom Cruise. La momie de 2017 est belle et sexy.

L'actrice de Kingsman et Star Trek Into Darkness est beaucoup mise en avant sur beaucoup de plans, même si l'acteur Tom Cruise continue à crever l'écran comme d'habitude, par son charisme (ses biceps et muscles du haut de ses 55 ans sont également mis en avant, lorsqu'il se réveille à la morgue nu). Il est aussi remarquable surtout par ses cascades qui faut-il le rappeler, sont exécutées sans trucage. Pour preuve, cette scène incroyable: alors que Nick Morton alias Tom Cruise et Jenny Halsey alias Annabelle Wallis emportent le sarcophage de la princesse Ahmanet vers Londres, une nuée d'oiseaux percute et fait plonger l'avion. Pendant plusieurs minutes, les deux héros vont être projetés contre les parois de l'appareil. Ils sont bringuebalés dans les airs en complète apesanteur, dans une séquence réalisée presque sans images de synthèse. Cette scène a été refaite 64 fois. Tom Cruise qui joue un soldat américain tenté surtout par la découverte et le vol des trésors cachés est celui que la créature alias Sofia Boutella va choisir comme l'élu. Elle parviendra même à contrôler son esprit. Et comme le goût pour le divertissement est le premier critère de ce genre de films d'aventure, les personnages maléfiques se multiplient, l'on fera donc appel à un autre personnage lui, aussi vieux comme le monde, à savoir DR. Jekyll campé avec succès par Russel Crowe. Ce dernier fait comprendre à Nick que pour rompre la malédiction il faudra tout bonnement le sacrifier, autrement le tuer. Parviendra t-il à le faire? C'est ce que vous découvririez le 18 juin prochain où ce film d'action bourré d'effets spéciaux, mais surtout un peu sombre pour nos mirettes, sera rediffusé.

D'ailleurs, le brouillard qui a caractérisé la nuit de mercredi dernier n'était pas vraiment en la faveur de cette projection. Cela dit, la performance des acteurs est à fortement souligner, a fortiori celle de notre Sofia Boutella qui nous a démontré haut la main son côté caméléon dans ce film et son courage à se métamorphoser, sous des tonnes de maquillages et de costumes, grimpant, et sautant partout. Un vrai rôle de composition bien physique pour l'ex-danseuse de Madonna et égérie de la marque de chaussure Nike pour ne citer que cela. Car le parcours de Sofia Boutella, la digne fille de son père Safy ne s'arrête pas là. D'ailleurs, au cinéma notre grande comédienne sera bientôt à l'affiche à l'étranger dans un nouveau film intitulé Atomic Blonde où elle partagera l'affiche aux cotés de Charlize Theron, excusez du peu. Pour info, avant la projection du film La Momie Sofia Boutella est apparue dans une courte vidéo où elle a déclaré sa flamme pour les Algériens. Sur sa page Facebook elle a notamment confié que l'Algérie lui manquait. Ce qui n'a pas tardé à susciter de nombreuses réactions de la part des internautes qui, eux aussi, lui ont adressé tous leur amour et leur sympathie appuyée. En tout cas, c'est surtout son père qui doit être super fier de sa «guerrière». et il y a de quoi.