GRAND PRIX EL HACHEMI GUEROUABI À ANNABA Le chanteur amateur Abdelhak Mesaid lauréat

L e chanteur amateur de la chanson chaâbie Abdelhak Mesaid a décroché le Grand Prix El Hachemi Guerouabi à Annaba lors d'une soirée caractérisée par une palette de chansons algériennes dans les styles chaâbi et malouf en plus du folklore dans toutes ses couleurs et rythme, de quoi ravir les plus exigeants. Le second Prix de la troisième édition du Grand Prix El Hachemi Guerouabi, organisée vendredi soir, est revenu à Fayçal Boukhentache de la wilaya de Tiaret, tandis que Tarek Djoudi de Annaba s'est adjugé la troisième loge parmi 17 candidats à cette compétition visant la découverte, l'encouragement et l'accompagnement des jeunes talents et la promotion de ce genre musical authentique. Les trois lauréats de ce concours artistique ont reçu des cadeaux d'encouragement d'une valeur allant de 150.000 à 250.000 DA. Les candidats classés entre la quatrième et la sixième place distingués pour le Prix d'encouragement de l'interprétation féminine, le Prix du jury et le Prix du public ont également reçu des présents d'encouragement. La soirée de clôture de cette manifestation artistique a été marquée par un engouement particulier du public et des familles qui se sont habituées aux soirées ramadhanesques artistiques et qui n'ont pas hésité à venir chaque soir encourager les jeunes candidats et découvrir des voix nouvelles capables de porter le flambeau de la chanson chaâbie.

Des stars de la chanson algérienne ont assisté à la soirée de clôture de cette manifestation à l'instar de Naima Ababsa toute élégante dans une gandoura traditionnelle annabie et qui a interprété des chansons du répertoire national comme Lbarah Ken Fi Omri Achrine d'El Hachemi Guerouabi avant de gratifier les présents par un bouquet de chansons chaâbies. De son côté l'artiste Abdelkader Chaou a enchanté le public par un cocktail de chansons algériennes entamé par un madih puis des chansons du défunt El Hachemi Guerouabi à l'instar de Kahwa w Latay avant d'interpréter ses chansons comme Ya Laâdra wein malik et Jet Chta w Jet Leriyah.

Cette soirée de clôture a été rafraîchie par des spectacles de danses folkloriques interprétées avec art et manière par la troupe Ballet Djawhara d'Alger alors que Hamdi Bennani a ébloui avec des récitals de Malouf. La troisième édition du Grand Prix El Hachemi Guerouabi a été organisée par l'association culturelle El Hachemi Guerouabi en collaboration avec l'Agence algérienne du rayonnement culturel (Aarc) et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda). Ont prix part à cette compétition artistique organisée au théâtre régional Azeddine Medjoubi du centre ville d'Annaba 17 artistes amateurs des wilayas de Annaba, Tizi Ouzou, Alger et Tiaret.