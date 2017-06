INSTITUT FRANÇAIS Mini-tournée de Fanfaraï

L'institut français en Algérie organise une mini-tournée du groupe Fanfaraï dans le pays et ce, du 17 au 21 juin 2017.

Groupe composé de membres d'origines algérienne, marocaine et même bretonne, Fanfaraï mélange plusieurs genres musicaux maghrébins, du raï au gnawi en passant par du chaâbi. Du jazz, de la musique afro-cubaine et des chants tziganes se mêlent aussi à la partie. À travers sa musique atypique, ce groupe arrive à transmettre une énergie exceptionnelle dans un esprit de partage et d'ouverture sur l'autre bien joyeux.

Le premier concert a eu lieu hier17 juin à Constantine au Novotel. Le second se tiendra à Tlemcen, le 19 juin au Palais du méchouar à 23h00. Rendez-vous à l'IF de de la ville pour réserver.

Oran accueillera le troisième concert le 20 juin à la salle de cinéma Le Maghreb (Ex-Régent) à 22h30. Réservez au niveau de l'IF d'Oran.

Enfin, à Alger, le concert aura lieu le 21 juin à l'occasion de la Fête de la musique aux jardins de l'Institut français à 22h00. (Réservez à cette adresse: fetedelamusique2017.alger@if-algerie.com)