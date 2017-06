JOURNÉES DU MONOLOGUE ET DE L'HUMOUR À JIJEL Rire et moralité à l'ouverture de la 8ème édition

Des moments de rire et de bonne humeur ont été offerts au public présent jeudi soir au port de pêche et de plaisance de Jijel, à l'ouverture de la 8ème édition des Journées du monologue et de l'humeur. Le duo Farid Mrimèche et Abdenour Zouikri de Jijel ont régalé les présents avec le sketch Fi Lahwa Khawa relatant l'histoire de deux frères ayant vécu les affres de la pauvreté et la privation, séparés durant la décennie noire et qui se sont retrouvés des années après et ont décidé de construire un avenir basé sur la fraternité, l'amour et la solidarité. Le monologue Lyoum Kheir Men Lbarah du comédien Ferhat de l'association «Erradja» des arts du théâtre de Batna a, de son côté, traité avec humour le phénomène de l'exode rural et ses répercussions, réussissant à «arracher» des fous rires des spectateurs présents.

Pendant 45 minutes, le comédien Ferhat a parodié la société et certains comportements faisant montre d'un grand talent. Dans une déclaration à l'APS, le conseiller artistique de la troupe «Erradja», Chakeur Bahloul, qui n'a pas manqué de saluer le public, a indiqué que le monologue présenté transmet des messages dans un cachet loufoque. Les Journées du monologue et de l'humeur, organisées à l'initiative de la direction locale de la culture dans le cadre du programme d'animation des soirées du Ramadhan, se poursuivent jusqu'à demain avec la participation de plusieurs artistes affiliés aux associations théâtrales des wilayas de Skikda, d'Alger, de Médéa et de Batna.