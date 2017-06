OPÉRA D'ALGER Qamr ellil à l'affiche

Il sera donné le 21 juin prochain à l'opéra d'Alger Boualem Bessaieh un spectacle hommage à la chanson sahraouie dite aye aye et ses grands monuments à leurs têtes Khelifi Ahmed, Rabah Deriassa, Abdelhamid Abbabsa, Khoudir Mansour et autres...

Concept du spectacle:

Intitulé: Qamr ellil

Direction artistique: Kamel Maâti

Animation poétique: Belkacem Zaitout

Chanteurs: Ouissi Ziane, Lazhar Djellali, Mohamed Laâraf, et Radia Manel

avec la participation de quelques poètes et les danses

du Ballet de l'Opéra.