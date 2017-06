CIRQUE AMAR La troupe Il Florilegio à Alger

Le cirque Amar étend ses spectacles tout au long du mois de Ramadhan et ce, jusqu'au 25 juin au niveau du centre Ardis à Alger.La troupe Il Florilegio qui fait partie de la plus ancienne dynastie du cirque italien, à savoir la famille Togni, nous a habitués à sa présence en Algérie depuis des années.

Il Florilegio revient, en partenariat avec le cirque Amar, cette année avec un nouveau spectacle qui enchantera petits et grands, chaque soir à Alger au parking du centre Ardis, et ce jusqu'au 25 juin.

Le show commence à 22h00 et dure deux heures. Assurez-vous d'y aller un peu plus tôt pour acheter vos tickets et vous mettre en place.Le prix du ticket, selon l'emplacement, varie entre 1000 et 1500 DA.