OPÉRA D'ALGER Concert chaâbi symphonique à Alger

L'Orchestre symphonique de l'opéra d'Alger dirigé par le maestro Amine Kouider a donné, dimanche soir, un concert à l'Opéra Boualem-Bessaieh à Alger en interprétant de célèbres chansons de châabi dans un style classique symphonique. Trois chanteurs ont séduit le public venu en nombre à cette soirée de Ramadhan en présentant quelques célèbres chansons du répertoire chaâbi durant une heure et demie de temps. La soirée a été animée par les musiciens et chanteurs Zohir Mazari, Asma Alla et Kamel Aziz qui ont interprété, entre autres, «Sobhan allah ya ltif» de Cheikh Mohammed El Anka et «Koulouli ya samine» de Abdelmadjid Meskoud, «Elbareh» de Guerouabi, «Chahlet Laâyani» et «Dek elkhatem» de Amar Ezzahi. Né à Alger en 1967, Amine Kouider a été nommé directeur artistique de l'orchestre philharmonique de l'Unesco et artiste de l'Unesco pour la paix et directeur de l'opéra d'Alger depuis sa réouverture en 2001 jusqu'à 2005. Il a fondé en 2012 l'Orchestre symphonique Algérie-France qui a regroupé des musiciens des deux pays.