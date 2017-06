ORAN formation gratuite en audiovisuel au profit de 50 jeunes

Une session de formation gratuite dans les métiers de l'audiovisuel a été lancée à Oran au profit de 50 jeunes, a-t-on appris dimanche des responsables de l'association organisatrice «Santé Sidi El-Houari» (SDH). Il s'agit de la première session de formation entrant dans le cadre des activités du projet «Ibda3Com» porté par «SDH», a précisé à l'APS la chargée de communication de l'association, Assia Brahimi. Plusieurs spécialités sont proposées aux apprenants, dont la prise de vues, l'éclairage, la prise de son, le montage, la communication et les médias sociaux, le design et la création de site Web, les techniques d'animation et l'organisation événementielle. Trois autres sessions similaires sont programmées au bénéfice d'un total de 220 jeunes de différentes wilayas du pays, a indiqué Mme Brahimi. «Cette action vise à faciliter l'insertion des jeunes et à promouvoir l'exercice de la citoyenneté à travers l'expression artistique par les métiers de l'audiovisuel», a-t-elle souligné. Le projet «Ibda3Com» a été élaboré par SDH avec le soutien de l'ambassade des Etats-Unis à Alger au titre de l'Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (Mepi), rappelle-t-on. Ce même programme prévoit l'organisation à Oran et dans d'autres wilayas, de 30 événements socioculturels (workshops, conférences, sorties pédagogiques) qui seront clôturés par un festival du court-métrage et de la photographie.