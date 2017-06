BOUIRA Coup d'envoi du 2ème festival du théâtre amazigh d'Aghbalou

La deuxième édition du festival du théâtre amazigh d'Aghbalou (Est de Bouira) s'est ouverte lundi soir à l'école primaire Terrad Hocine de la ville avec la participation de 12 troupes issues de six wilayas du pays, a-t-on appris auprès des organisateurs. Le coup d'envoi du festival, qu'organise l'association locale Ithrane N'Tkerboust, a été donné par le directeur de la culture de Bouira, El-Hachemi Bouhired, en présence de plusieurs responsables du secteur venus des différentes wilayas participantes. Nous enregistrons la participations de 12 troupes théâtrales venues de six wilayas, à savoir Oran, Tizi Ouzou, Béjaïa, Oum El Bouaghi, Batna et Boumerdès, en plus de la wilaya hôte, a expliqué à l'APS le président de l'association organisatrice, Nacer Terrad. Des Prix seront attribués, à l'issue du festival aux meilleurs scénaristes, meilleurs metteurs en scène, meilleurs textes, meilleure synographie, meilleure musique, a indiqué le même responsable. La première nuit de ce festival, qui durera une semaine, a vu la présentation d'une pièce sur la guerre de Libération nationale, signée par le comédien Hassane El-Khouas de Draâ El-Mizane (Tizi Ouzou). Cette oeuvre théâtrale se veut être un hommage à tous les martyrs de la Révolution. La seconde édition du 2ème festival du théâtre amazigh d'Aghbalou se veut aussi un hommage à la dramaturge et metteur en scène Hamida Ait El Hadj. Celle-ci est diplômée de l'université de Paris et de l'Institut supérieur de théâtre et de cinéma de Kiev en 1985. Elle a monté plusieurs pièces théâtrales, dont celle du Fleuve détourné, une adaptation de l'oeuvre éponyme de l'écrivain disparu Rachid Mimouni.