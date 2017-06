CLÔTURE DES JOURNÉES DU MONOLOGUE ET DE L'HUMOUR À JIJEL Des artistes locaux honorés

Des artistes locaux ont été honorés lundi soir à la clôture des Journées du monologue et de l'humeur organisées au port de pêche et de plaisance Bouddis de Jijel dans une ambiance de gaieté et de détente rehaussée par la présence d'un public nombreux. Le pianiste et le luthiste Abdelhak Mhamdi connu sous le sobriquet «Cheb Titou» et Mohamed Boukhobza se sont vu attribuer à cette occasion des cartes d'artistes en reconnaissance à leurs talents et contributions dans le domaine musical, a estimé la directrice locale de la culture.

Les deux artistes honorés ont de leur part exprimé leur satisfaction et gratitude affirmant que cette distinction les incite à oeuvrer à promouvoir la musique. La soirée de clôture de cette manifestation a été animée par Taher Safir de Biskra, cheb Lazhar Sahraoui appelé «El Hendi» de Oued Souf et également l'artiste Cheni Cheni de Médéa qui ont subjugué le public par des prestations interprétées avec subtilité. Le public a exprimé sa satisfaction et a salué l'organisation de ce genre d'initiative qui contribue à l'animation de la scène culturelle locale.