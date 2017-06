35E FESTIVAL INTERNATIONAL DE BIZERTE Le groupe "Babylone" au programme

Le groupe algérien «Babylone» est au programme du 35e Festival international de Bizerte prévu dans cette ville du Nord de la Tunisie du 14 juillet au 18 août, indiquent des médias locaux. «Babylone» se produira lors de cette manifestation aux côtés de grandes figures musicales internationales dont la Canadienne Natasha Saint Pierre, le Franco-Jamaicain Wili William, le Libanais Ragheb Aalama ou encore le Tunisien Lotfi Bouchnak. Fondée en 2012 par de jeunes musiciens algérois, «Babylone» est considéré comme une des formation les plus en vue de la scène algérienne actuelle avec un répertoire world music brassant différents genres musicaux algériens dont le châabi et le gnawi. La troupe avait reçu en 2014 les prix du meilleur titre et du meilleur groupe aux Algerian Music Awards pour son album «Brya» (lettre), sorti en 2013.