LES COMÉDIENS MEDAH SID AHMED ET LAZREG SEROURI À MOSTAGANEM Le public séduit

Les comédiens Meddah Sid Ahmed et Lazreg Serouri ont séduit le public de Mostaganem avec leur spectacle intitulé «Hiya jaya kima hak», présenté lundi soir au théâtre régional «Si Djillali Benabdelhalim» du chef-lieu de wilaya dans le cadre de l'animation des soirées du Ramadhan. Le public venu nombreux a ovationné le spectacle animé deux heures durant par les deux comédiens qui ont traité de thèmes sociaux dans un style humoristique avec des morceaux de musique raï en harmonie avec les scénarii et les textes du rire. Par ailleurs, les chanteurs Boukharouba Bensabeur et Brahim Hadj Kacem ont animé une soirée artistique à la Maison de la culture Ould Abderrahmane-Kaki en genre chaâbi et hawzi, en présence de mélomanes de ces deux genres. Les soirées ramadhanesques se poursuivent mardi soir avec une soirée en genre chaâbi animée par Mourad Djaâfri et Guettafa Rachid à la Maison de la culture ainsi qu'un one-man-show de Zoubir Belhor.