AUDITORIUM DE LA RADIO "Zaki project" célèbre la musique diwan à Alger

Le gnaoui dans tous ses états

Un spectacle musical rassemblant une multitude d'artistes passionnés du diwan autour du projet «Zaki Project», revisitant le répertoire de la musique gnawa avec une touche instrumentale sahélienne, a été animé mardi soir à Alger par le musicien et chanteur Zaki Mihoubi et son band.

Organisé à l'auditorium Aissa Messaoud de la Radio nationale, ce concert est la première représentation scénique de cette troupe qui présente un divan traditionnel agrémenté de percussions sahéliennes et de divers influences rythmiques et mélodiques.

Pour sa première scène, Zaki Mihoubi a choisi d'accueillir le public nombreux de l'auditorium en interprétant «Sayo», un classique diwan, en solo avec le son du goumbri avant d'être rejoint pr des musiciens comme Yousri Tamerabet au «n'goni», Amine Houam au djambé ou encore Aboubakr Maâtallah à la guitare.

Cette formation a fait preuve d'une grande maitrise instrumentale déclinée par une fusion harmonieuse et une clarté de jeu au goumbri en proposant des morceaux du diwan comme «Banya» ou «Banouar» à un public de connaisseurs.

Par le choix du répertoire, «Zaki project» a également rendu hommage à un des plus grands maîtres du diwan algérien, mâallem Benaïssa Bahaz, disparu en 2008, et qui avait formé un grand nombre de jeunes musiciens.

A la fin du spectacle les musiciens ont invité une dizaine de jeunes amateurs de musique diwan à les rejoindre pour découvrir le monde de la scène.

Ces jeunes sont tous élèves de la formation «Diwan Gnawa School» dispensée depuis le début de l'année par des musiciens professionnels en partenariat avec l'association «Sos Bab El Oued».