MASSA BOUCHAFA EST DE RETOUR Rythme et mélancolie

Par O. HIND -

Yedja-yi est le nom du nouvel album de la chanteuse kabyle qui n'est plus à présenter, Massa Bouchafa. Cet album possède huit titres en tout déclinés entre quatre titres chansons sentimentales et quatre autres beaucoup plus rythmées et entraînantes. Des chansons plutôt mélancoliques et nostalgiques pour certaines et d'autres plus festives. Présente à notre rédaction pour faire la promotion de cet album, l'artiste nous confiera que «les textes portent beaucoup plus sur l'amour, la culture, les traditions, la fête. Mais surtout l'amour, tout en rendant un hommage à la maman.». Quand on l'interrogera sur les messages qu'elle tend à véhiculer à travers sa musique, elle répondra en toute évidence: «Les messages que je véhicule sont la paix, surtout 'lahna'' contre les guerres, la violence et surtout le thème le plus abordé c'est l'amour.» Cet album sorti en mai dernier en Kabylie chez Ciné-kabylie est disponible chez tous les bons disquaires.

«Cela fait 3 ans qu'on planche sur cet album» nous confiera pour sa part son manager. L'artiste qui n'a pas chômé durant ce mois de Ramadhan a eu à animer plein de concerts durant ce mois dont le 19 juin dernier à la Maison de la culture de Tizi Ouzou. Elle sera aujourd'hui à Bouira le 22 juin. D'autres dates avec l'Onci sont prévues nous apprend -on. L'album qui a été enregistré en Algérie est, note-t-on cent pour cent acoustique, autrement dit enregistré avec de vrais instruments. «Il y a beaucoup de chanteurs qui travaillent avec le synthé, nous, on a fait appel à des musiciens. Ça coûte un peu cher, mais on a préféré opter pour ce choix.»Pour ceux qui ne le savent pas, Massa Bouchafa a une longue carrière qui l'a précédée. Elle a commencé à chanter en 1988. Cela fait 29 ans qu'elle est présente en force sur la scène musicale. Elle compte à son actif 12 albums dans le commerce. Son répertoire est riche de 99 chansons. L'artiste grâce à sa musique a pu se produire partout dans le monde, en Algérie bien sûr mais notamment aussi en Hollande, Canada, USA et même en Australie. Massa Bouchafa n'a pas fini de nous surprendre et nous apporter du bonheur plein les oreilles. Véritable star de la musique kabyle, l'artiste se plaît toujours dans ses clips à rehausser sa culture par ses costumes traditionnels colorés. Les nombreuses chansons qu'elle interprète sont composées et écrites par son mari, M'hend Bouchafa. Elle se fait connaître en chantant à l'université de Tizi Ouzou lors du neuvième anniversaire du printemps berbère en 1989. Ses chansons sont généralement des airs de fêtes emplis d'optimisme Tamaghra. Elle a aussi chanté un hommage à Mouloud Mammeri. Avec sa fougue et son énergie, sa belle âme et sa générosité, l'artiste n'a pas fini de distiller du bonheur à ses fans...