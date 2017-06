IL Y A ANIMÉ UN CONCERT MERCREDI SOIR Ait Menguellet à titre de solidarité à Béjaïa

Par Arezki SLIMANI -

Lounis a bel et bien chanté à Béjaïa et la polémique n'a même pas été au rendez-vous

C'était le 21 juin, le jour de la fête de la musique, chez les musulmans c'était le 27ème jour du Ramadhan. A Béjaïa, c'était les deux à la fois. Et oui, Lounis Ait Menguellet était de passage à Béjaïa. Il s'est produit gratuitement à la Maison de la culture.

A la Maison de la culture Taos Amrouche, il a surfé sur ses 50 ans de carrière. Une fois n'est pas coutume, il l'a fait en solidarité avec les diabétiques d'El Kseur. Un moment fort de solidarité bien apprécié par des milliers de personnes et de fans venus saluer le ciseleur du verbe qui a présenté un répertoire de plus de deux heures marquant les grands moments de la vie de l'artiste en relation avec l'évolution de la société. Absent de la scène locale depuis 2014, date de son dernier gala animé sur invitation du comité des fêtes de la ville de Béjaïa dans le cadre de l'édition du Festival de la chanson amazighe, Lounis retrouve ses fans béjaouis après une polémique provoquée par les derniers propos de l'artiste concernant son absence sur la scène artistique béjaouie, à l'issue de son concert à Tizi Ouzou.

Lounis a bel et bien chanté à Béjaïa et la polémique n'a même pas été au rendez-vous, une atmosphère marquée beaucoup plus par la joie des retrouvailles de l'artiste avec son public acquis. Deux heures durant, Lounis Ait Menguellet a communié avec les amoureux de son verbe et sa musique.

Le public adulte, connaisseur de la profondeur des textes de l'artiste s'est laissé bercer par les mélodies de Lounis qui, une fois n'est pas coutume, s'est inventé une autre manière de faire en invitant ses fans à chanter un refrain alors que lui écoutait sagement.

Le troubadour de la chanson kabyle, Lounis Ait Menguellet, a enflammé mercredi soir la grande salle de la Maison de la culture de Béjaïa lors d'un concert inoubliable ayant drainé des milliers de personnes, des familles notamment venues de plusieurs coins de la wilaya. Devant l'exiguïté de la salle qui ne pouvait pas contenir au-delà de 1000 personnes, les responsables de la culture de Béjaïa ont dû dresser un écran géant pour permettre à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu accéder à la grande salle d'apprécier le récital. Interprétant les meilleures chansons de ses anciens tubes, qui ont bercé des générations, Lounis a bel et bien subjugué des générations de ses admirateurs réunies le temps d'une soirée, qui pour revoir un passé avec ses hauts et ses bas qui pour rêver avec les textes et les mélodies de Lounis. Durant sa soirée, le chanteur, qui vient de célébrer le cinquantenaire de sa carrière d'artiste et de chanteur, a magistralement remonté le fil des années. C'est vers 22h 30, que l'artiste rejoint la scène pour un spectacle de deux parties ponctué par la reprise d'une distinction de la wilaya remise par le wali en personne accompagné du président de l'APW. Un moment fort qui marque le respect voué à l'artiste par Béjaïa. Un burnous kabyle blanc.

Un geste fortement apprécié par une assistance, qui juste après reprenait en revisitant le parcours de Lounis à travers sa poésie forte et dense, son style musical sobre et beau. Ouridtherrara,Daghriv Ourezgragh Levhar, Esligh Iwtaxi, Maselvagh Lakhvar siwdhith, ou bien encore Ourighas thavras neslam des chansons d'amour très appréciées par le public se suivent dans un élan qui fait de l'artiste un homme qui n'a rien perdu de sa verve soutenue par toutes les femmes et filles présentes reprenant en choeur les oeuvres.

Une ambiance festive et chaleureuse a régné durant toute la soirée aussi bien dans la salle de la Maison de la culture que sur l'esplanade de l'extérieur. Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre, Lounis Ait Menguellet a dit que c'est toujours un plaisir de se produire à Béjaïa, remerciant au passage l'association des diabétiques d'El Kseur qui l'a invité ainsi que les autorités pour leur accueil chaleureux. Pour rappel, c'est l'association de diabétiques Leqsar de la daïra d'El Kseur, qui a été contactée par Ait Menguellet pour un gala au profit des diabétiques d'El Kseur. Lounis a donné son accord pour chanter gratuitement et la recette serait remise à l'association. Un grand bravo à l'artiste et au public qui s'est montré tout aussi grand que la vedette du jour.