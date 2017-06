FANFARAÏ FÊTE LA MUSIQUE À ALGER Au bonheur des sons métis!

Par O. HIND -

Après s'être produit la veille à la salle Maghreb d'Oran, le groupe Fanfaraï a animé mercredi dernier soir dans les jardins de l'Institut français d'Alger un concert et ce, dans le cadre de la célébration de la Fête de la musique.

Une ambiance survoltée a régné durant cette nuit chaude ramadhanesque. Même si cela a commencé un peu timidement, la sauce a bien pris au final grâce à cette musique atypique et décidément bien cosmopolite. Et même si le groupe se plaît à faire brouiller les pistes en mixant toujours le raï dont des extraits de morceaux connus sur des airs de musique du monde, la mayonnaise prend toujours car le rythme et le tempo sont toujours là pour vous faire voyager et vous entraîner vers la piste de danse.

Pour rappel la formation Fanfaraï est comme le présente son cv, un groupe «rassemblant des Français de différentes origines, que ce soit sur scène ou dans la rue, le groupe agite sa frénésie sonore, mêlant au raï, chaabi et autre gnawi, des cuivres jazzys, afrocubains ou tziganes.

Une originalité qui ouvre les frontières bien au-delà des notions de territoire ou de nationalité, rassemblant autour de la musique des cultures divergentes».

En effet, la musique de ce groupe est la somme des influences respectives de ses membres rehaussées d'une flopée d'instruments, venus de toutes parts qui, combinés ensemble, donnent à écouter un florilège de morceaux des plus métissés.

On notera ainsi dans le groupe, les noms de Samir Inal à la derbouka, kerkabou et choeur, Patrick Touvet à la trompette et au choeur, Yvan Djaouti à la trompette également et au choeur, Abdelkader Tab aux percussions et au chant, Hervé Le Bouche à la batterie Olivier Combrouze au sax tenor et baryton, Emmanuel Le Houezec au sax alto, flûte et au choeur, Mehdi Chaib au sax soprano, kerkabu, Antoine Giraud au trombone ou souba choeur, Didier Combrouze à la basse et au choeur et enfin Smaïl Benhouhou au clavier.

Les mélodies qui se dégagent des différents morceaux du groupe sont un savant mélange de plusieurs styles qui brassent le monde tout en se servant des racines du raï, l'essence même de ce groupe d'où sans aucun doute le titre de la formation. Un groupe qui a su donner du baume au coeur aux gens présents à cette soirée tout en fêtant comme il se doit la musique dans toute sa splendeur, en toute simplicité.