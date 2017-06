MILA WEEK-END COMÉDIE L'humoriste Taher Safir clôture la manifestation

La soirée de clôture de la manifestation Mila week-end comédie a été animée vendredi soir à la Maison de la culture

M'barek El Mili par l'artiste humoriste Taher Safir offrant des moments de détente et de rire au public nombreux.

Le show présenté par l'artiste originaire de Biskra a été captivant selon les spectateurs qui ont mis en avant le sens de la subtilité maîtrisée par le comédien qui a mis tout son talent pour brocarder la société, et certains comportements, fléaux sociaux et les relations entre l'homme et la femme.

A l'issue du show qui a duré environ une heure, l'artiste Safir qui a salué le public a évoqué le rôle des associations dans le renouveau culturel. La quatrième et dernière soirée de cette manifestation organisée à l'initiative de l'association El Masrah El Hor (Milev 86) dans le cadre des soirées ramadhanesques de la ville,a été également marquée par des sketchs animés par Hakim Dekkar et Bessam. Des artistes, journalistes et autres personnalités ayant participé à la réussite de cette édition ont été honorés à la clôture de cette manifestation qui a eu lieu parallèlement avec un programme d'animation diversifié concocté à l'occasion du mois sacré du Ramadhan à la Maison de la culture de la ville. Le président de l'association El Masrah El Hor (Milev 86) a annoncé à l'APS l'organisation d'une caravane culturelle diversifiée à l'occasion de la saison estivale