19E ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE MATOUB LOUNÈS Recueillement, aujourd'hui, à Taourirt Moussa

Par Aomar MOHELLEBI -

le rebelle revient cette semaine

Ces recueillements sont annoncés pour ce dimanche par les responsables de la Fondation Matoub-Lounès, que préside sa soeur Malika.

Comme chaque année, l'anniversaire de l'assassinat du Rebelle Matoub Lounès sera marqué par des recueillements, notamment sur le lieu du lâche assassinat à Tala Bounane (dans la commune d'Ath Aissi) et sur le tombeau de Matoub au village Taourirt Moussa (commune d'Ath Mahmoud). Ces recueillements sont annoncés pour ce dimanche par les responsables de la Fondation Matoub-Lounès, que préside sa soeur Malika. Ces derniers annoncent aussi que le prix de la Résistance portant le nom du Rebelle sera attribué aujourd'hui à 17 heures au siège de la Fondation, à Taourirt Moussa. Cette année, les lauréats du Prix de la Résistance-Matoub-Lounès sont les militants des droits de l'homme Kameldinne Fekhar, Nouara Naït Sid et le peuple rifain.

Il y a lieu de souligner par ailleurs que l'anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès donne lieu aussi à l'organisation de plusieurs activités dont des conférences et des galas aussi bien en Kabylie que chez la communauté algérienne à l'étranger, notamment en France, au Canada et aux Etats-Unis. Ainsi, l'association franco-kabyle de Champigny-sur-Mame organise un hommage au Rebelle cette semaine à l'occasion du 19e anniversaire de son assassinat. De nombreux chanteurs sont annoncés pour cet hommage à l'auteur de «Regard sur l'histoire d'un pays damné», dont Amirouche, Ferhat Iguercha, Samir Talmat, Hakim Redouane, Saïd Kessas et la liste est encore longue.

Ce spectacle est organisé avec le soutien de la mairie de Champigny. A la même occasion, l'association kabyle Tudert de Pierrefitte-sur-Seine organise aujourd'hui, dimanche 25 juin, des activités culturelles et artistiques pour commémorer l'anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès.

A cet effet, un riche programme est prévu à partir de 16 heures avec une exposition et un débat autour de la vie et de l'oeuvre du poète assassiné. Une soirée est en outre prévue avec les chanteurs Amirouche, Andaz Uzzal et Azwaw Oussadi. Cet hommage à Matoub Lounès aura lieu à la salle Guiguette, place Jean Jaurès.

Le 19e anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès est également marqué par le retour de Nadia, veuve de l'artiste, chez elle après près de 20 ans d'absence à cause du conflit qui l'opposait à sa belle famille. Nadia Matoub, après avoir introduit une action en justice a finalement eu gain de cause et a pu rentrer chez elle, la semaine dernière.

Nadia Matoub s'est d'abord recueillie sur la tombe de son défunt époux avant de rentrer à la maison où elle a passé trois heures, apprend-on.

Pour rappel, Nadia Matoub a eu gain de cause en s'opposant au classement de la maison de Matoub Lounès comme patrimoine culturel national. Nadia Matoub estime que Matoub Lounès a été toujours un artiste libre et indépendant de toute chapelle politique. C'est pourquoi, ajoute Nadia Matoub, sa maison doit appartenir à ses fans et au peuple qui l'admire et l'adule.

Notons enfin, que, comme chaque année depuis 19 ans, des milliers de personnes sont attendues aujourd'hui, dimanche, au village Taourirt Moussa afin de se recueillir sur la tombe du Rebelle et rendre hommage à celui qui représente le symbole de plusieurs générations mais aussi à celui qui a consenti le sacrifice suprême pour défendre ses idées de liberté au sens large, mais aussi sa culture et langue maternelle tamazight, qui n'a commencé à être réhabilitée, en Algérie, qu'en 1995 après son introduction dans le système éducatif.