RENCONTRE DU CAFÉ LITTÉRAIRE DES ZINZINS DE CONSTANTINE Une expérience très enrichissante

Par Ikram GHIOUA -

Les zinzins de Constantine ont tenu leur dernier rendez-vous de ce mois de Ramadhan vendredi dernier en attendant la rentrée nous confie la responsable de «Les Éditions du Champ libre», Meriem Merdaci. Organisées par l'association Numidi-Art de Lounis Yao, ces rencontres qui ont traité des thèmes relatifs à l'identité de Constantine, se veulent une approche louable afin de parler de Constantine d'hier et d'aujourd'hui. Ce Café littéraire se tient sous le thème de «Houna Kassantina» dans un espace gracieusement offert par le propriétaire du café Riche. En ce dernier rendez-vous, il était question de faire un résumé de tout ce qui a été présenté durant ce mois. Le chapitre sera conjointement animé par les deux initiateurs des zinzins de Constantine, Meriem Merdaci et Lounis Yaho.

Une sorte d'évaluation des thèmes évoqués et l'on peut dire que cet espace de l'expression libre a permis de lever le voile et dépoussiérer des faits longtemps oubliés dans cette ville symbole du savoir, de culture et d'histoire. La particularité dans ces rencontres qui ont connu un afflux inattendu a aussi permis à la poésie d'arracher une place. Sans complexe et sans tabou, c'est ce qui manquait à une ville comme Constantine.

Outre la synthèse présentée par les deux aventuriers de cette initiative.

La rencontre s'est également penchée sur le sujet de l'hygiène de la ville et comment rendre à Constantine son image de ville propre. Pour cela, les deux stars se sont intéressées à la démarche d'une jeune fille Nassiba qui a pris les choses en main pour lancer une campagne de toilette au quartier Boussouf. Celle-ci parlera de son expérience insistant sur les relations entre les autorités publiques et le citoyen, soulignant qu'aucun obstacle n'est venu enfreindre sa démarche et qu'au contraire elle avait trouvé toute l'aide souhaitée.

Par ailleurs, il était question aussi dans un autre thème de parler des zaouïyetes disparues à Constantine, mais aussi des mosquées au niveau de la vieille ville.

Le thème a été animé par Abdelmadjid Merdaci qui ne manquera pas de discuter le sujet avec des spécialistes. Le débat très important permettra de faire le tour sur les doctrines existantes dont El Soufia. Les zinzins de Constantine renouvelleront leurs rendez-vous à la rentrée soit vers la mi-septembre. On retiendra la bonne humeur, l'expression libre et l'ambiance particulière de ces rencontres.