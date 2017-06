53E FESTIVAL DE CARTHAGE Kader Japonais au programme

Le chanteur raï Kader Japonais est au programme du 53e Festival international de Carthage prévu du 13 juillet au 19 août dans la capitale tunisienne, annoncent des médias locaux. Kader Japonais, Abdelkader Hibaoui de son vrai nom, prendra part à cette manifestation annuelle aux côtés de plusieurs figures de la scène musicale arabe à l'instar de la Tunisienne Amel Mathlouthi, de l'Egyptienne Sherine ou encore des Libanais Nancy Adjram et Ragheb Alama. Cette édition, qui prévoit une quarantaine de spectacles, sera marquée par l'absence de stars occidentales, pour des «raisons budgétaires», expliquent les organisateurs.

Kader Japonais est considéré comme un des artistes raï les plus en vue de la scène algérienne actuelle. Il a pris part à plusieurs manifestations en Tunisie et au Maroc où il compte de nombreux fans. Le chanteur avait reçu le Prix du meilleur chanteur lors des deuxièmes «Algerian music awards», en 2014. Organisé au théâtre antique de Carthage (Banlieue de Tunis) depuis 1964, le Festival de Carthage s'est imposé comme un des plus importants festivals de musique du Monde arabe.