ORAN Le Musée national Ahmed Zabana s'invite à Ouargla

Les animateurs du musée national Ahmed Zabana se déplaceront en septembre prochain dans la wilaya de Ouargla en vue de faire découvrir la diversité et richesse des collections musicales de cette institution culturelle publique, a-t-on appris du directeur du musée. Cette activité, organisée en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de Ouargla, intervient selon Salah Amokrane dans le cadre de l'ouverture du musée sur les différentes wilayas du pays et lier des relations pour faire connaître aux Algériens les trésors de ce musée. Cette manifestation vise à faire découvrir au public ouargli, l'histoire et patrimoine de la région d'Oran, selon ce responsable qui a estimé que l'ouverture des musées sur le public est plus que nécessaire pour connaître des collections se rapportant aux sciences naturelles, à la préhistoire, à l'ethnographie, aux beaux-arts et à l'art islamique. Ce musée oeuvre à la protection du patrimoine et oeuvres artistiques de valeur, mais aussi s'intéresse à enrichir ce patrimoine et faire connaître dans un cadre culturel s'adaptant avec les besoins et exigences de la société, ajoute Salah Amokane. L'intervenant a estimé qu' il est nécessaire d'oeuvrer à ce que le musée reprenne son rôle actif sur le plan culturel et scientifique. «Notre objectif est de lier des relations d'échange et de partenariat avec les différents établissements scientifiques et universitaires».