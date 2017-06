DÉDIÉ AU PATRIMOINE ORAL Prochaine création d'un Centre de ressources à Oran

Cette opération a pour objectif de «mettre en relation l'ensemble des professionnels du conte pour enfants», a précisé à l'APS la responsable du projet, Djamila Hamitou. Le futur Centre de ressources qui est en cours d'aménagement au siège de l'association «Le Petit Lecteur», au centre-ville d'Oran, se déclinera en «un espace de rencontres et d'échanges autour du patrimoine oral en général, et du conte pour enfants en particulier», a expliqué Mme Hamitou.

«Cette structure accueillera ainsi les conteurs, les chercheurs, les étudiants, et les enseignants», a fait valoir la responsable, rappelant que le conte figure dans les programmes scolaires. «Les activités du Centre de ressources pourront contribuer à la démarche pédagogique, notamment pour ce qui est du choix du texte et de la manière d'encourager l'élève à lire et, même, à écrire un conte», a-t-elle soutenu.

D'autres actions sont programmées pour juillet prochain, consistant en l'animation de deux ateliers de formation destinés aux conteurs professionnels et au «collectage» (transcription de contes oraux). Un séminaire sur la littérature orale est aussi inscrit pour octobre prochain. Selon la même source, la formation des jeunes est au coeur de ce processus ciblant, à terme, l'élaboration d'un recueil de contes du terroir des différentes régions du pays.

Les activités évoquées interviennent dans le cadre du programme national pour la protection et valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, porté par le ministère de la Culture avec l'appui de l'Union européenne.

Depuis sa création en 1993, l'association «Le Petit Lecteur» s'est illustrée par nombre d'actions visant à susciter le goût de la lecture chez le jeune public, en plus de l'organisation de festivals annuels du conte.

A ce titre, la présidente de l'association, Zoubida Kouti se félicite également d'autres réalisations telles l'édition de livres pour enfants et la création d'une bibliothèque jeunesse riche d'un fonds de 25 000 ouvrages.