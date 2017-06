PROJECTION-DÉBAT À LA FILMATHÈQUE Websérie "Wesh derna?"

Une web-série documentaire intitulée «Wesh derna?», qui pose exactement cette question à des jeunes Algériens sera projetée puis suivie d'un débat, le 30 juin à la cinémathèque Zinet.

L'Algérie décrite et racontée par des jeunes Algériens qui ont vécu leur enfance durant les années 1990 et qui n'ont connu d'autre éducation scolaire ou universitaire que celle que l'Algérie a offert, des jeunes qui, aujourd'hui, travaillent aussi en Algérie. Qui de mieux pour répondre à la question «wesh derna?».

A travers des entretiens filmés par Riadh Touat, ces jeunes confient leurs expériences, décrivent leurs ambitions pour le pays, affirment leur engagement dans la société et leur attachement à l'identité et la culture algériennes avec fierté et positivité.

Cet événement, organisé en partenariat avec le cinéclub «Cinuvers», aura lieu, pour rappel, le 30 juin à la cinémathèque Zinet à Riadh El Feth à partir de 19h. Le prix d'accès est de 200 DA avec un cocktail d'accueil inclus.