ECHANGES CULTURELS INTERCOMMUNAUX Akfadou et Tigzirt en parfaite symbiose

Par Arezki SLIMANI -

«L'amour de la culture est plus fort que la haine de l'extrémisme...»

Le défilé de mode organisé à l'occasion, témoigne du haut niveau culturel des villageois et leur parfaite connaissance du savoir-vivre.

La commune d'Akfadou a connu une dynamique importante ces derniers jours. Les vacances s'y prêtent parfaitement. Après les examens de fin d'année, quoi de mieux que de s'investir dans le domaine culturel, surtout lorsqu'il s'agit d'échanger, de promouvoir et de vulgariser les patrimoines des régions. Éloigner la masse juvénile des fléaux sociaux et lui inculquer les valeurs ancestrales de nos aïeux semblent être les principales motivations qui animent les acteurs socioculturels de la région de Kabylie. Akfadou et Tigzirth donnent le «la».A travers leurs mouvements associatifs, ces deux communes vivent au rythme des manifestations culturelles. A Akfadou, plusieurs activités ont été organisées par le mouvement associatif et l'APC. De la fête de la cerise et la collecte des dons humanitaires, on est passé aux échanges culturels et les soirées animées. Avant-hier, la Maison de jeunes d'Akfadou a été le théâtre d'une soirée culturelle, poétique et artistique de haute qualité. Organisée par «l'association Projets pour l'emploi», en collaboration avec l'APC d'Akfadou, la Maison de jeunes, le conseil communal de jeunes d'Akfadou, en partenariat avec l'association culturelle «Iomnium» de Tigzirt, la soirée a été marquée par un programme riche et diversifiée. Un défilé de mode kabyle a été présenté par l'association Iomnium de Tigzirt. La chorale Azawan d'Akfadou s'est illustrée par une chorale, des chants et de la poésie. La troupe théâtrale Izurar conseil communal de jeunes d'Akfadou s'est distinguée par des pièces théâtrales. Ces activités entrent dans le cadre de l'échange culturel que connaissent les deux régions d'Akfadou et Tigzirt, grâce à la collaboration de l'association Projets pour l'emploi d'Akfadou et l'association culturelle Iomnium de Tigzirt. L'association Projets pour l'emploi, créée en juin 2016 à Akfadou, avait organisé des séminaires de formation traitant de l'entrepreneuriat social, la gestion des projets, la gouvernance dans le milieu associatif, l'apport de l'éducation à la citoyenneté, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur la protection de l'environnement et la promotion des sites naturels de l'Akfadou. Consciente du rôle que peuvent jouer les échanges culturels dans la promotion de la culture et dans le renforcement de la mobilité des jeunes, l'association Projets pour l'emploi multiplie ses activités pour la création d'un observatoire de jeunesse.Pour rappel, le tissu associatif d'Akfadou se rendra à Tigzirt la mi-juillet pour continuer les travaux de l'échange culturel entre les deux régions sous le slogan «l'amour de la culture est plus fort que la haine de l'extrémisme...». L'émancipation et le combat démocratique passe aussi par l'animation culturelle sur fond d'échanges culturels avec tout ce qu'ils véhiculent comme valeurs de découverte, de tolérance et d'amour.