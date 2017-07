CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX Concours de la meilleure nouvelle

En commémoration de la fête de l'indépendance, «le 5 juillet 1962» et en clôture à la session culturelle 2016- 2017 et à l'initiative de l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, «le concours de la meilleure nouvelle», organisé du 25 janvier jusqu'au 25 mars 2017 dans sa 13éme édition, sera enfin récompensé après avoir été attendu avec impatience, pour dévoiler la liste des lauréats dans la cérémonie de remise des prix.

Ce concours demeure une tribune d'expression libre, ouverte à toutes les catégories confondues de la société et à toutes les langues à usage en Algérie.

Un jury constitué d'académiciens et d'universitaires et hommes de lettres a décerné six grands prix, trois en langue arabe classique, deux en langue française, et un en langue amazighe.

Par ailleurs, la cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 3 juillet 2017 à partir de 13h00 à l'espace des activités culturelles Bachir-Mentouri (sis 5, rue Bachir-Mentouri -Alger ex-Pichon).