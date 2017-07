Adieux à Dihiya Lwiz

Dihiya Lwiz, une jeune romancière au talent insoupçonnable, n'est plus. Elle s'est éteinte hier chez elle à Ighzer Amokrane (Béjaïa), à l'âge de 32 ans suite à une maladie qu'elle traînait depuis quelques mois. Auteurs de plusieurs romans, notamment Gar igenni d Tmurt (Entre le ciel et la terre), Jassadoun yaskounouni (Un corps m'habite), qui ont eu un retentissant succès dans les milieux littéraires amazighophone et arabophone, y compris au Moyen-Orient. Dihiya Lwiz se distingue particulièrement par sa capacité de passer de l'arabe au tamazight et de donner de créer un monde bilingue où s'exprime toute la beauté qu'elle porte en elle. Tout récemment, elle a participé avec une superbe réflexion à l'ouvrage coordonné par Amin Zaoui sur l'auteur de La Colline oubliée: Eternel Mammeri.